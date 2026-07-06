Six mois avant leur prise de fonction à la tête du Théâtre National Populaire (TNP) de Villeurbanne, Laëtitia Guédon et Thomas Jolly ont présenté leur projet pour l'institution.

"Nous arrivons aujourd'hui à la fois plein d'enthousiasme, de joie et d'humilité", s'est réjouit Laëtitia Guédon, ce lundi 6 juillet au Théâtre National Populaire de Villeurbanne (TNP). Le 1er juillet, la metteuse en scène était nommée à la direction du TNP de Villeurbanne par la ministre de la Culture, Catherine Pégard. Première femme à la tête de l'institution, elle sera épaulée par Thomas Jolly, directeur artistique des Jeux Olympiques de Paris, dès janvier 2027.

En attendant sa prise de fonction, et la fin du mandat de son prédécesseur Jean Bellorini, le duo s'est rendu à Villeurbanne pour rencontrer les équipes du TNP. L'occasion également de présenter son projet, sélectionné par les jurys après de longues semaines de consensus. "Le choix du jury a été un long débat autour de la question de l'héritage et de la projection dans l'avenir (...). Nous avons finalement fait le choix de combiner deux objectifs : respecter l'héritage, le transmettre et prendre le risque de se projeter dans l'avenir", souligne le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael.

"Etre un endroit de réparation démocratique, de stabilisation"

Un double-objectif qui semble avoir été saisi par le duo. "Cette maison a été taillée, polie, bien avant nous, et nous allons continuer d'utiliser les outils qui sont les nôtres et ceux de l'équipe pour en perpétuer tout l'éclat", rassure la future directrice du théâtre. Pour cela, les deux artistes comptent sur leur projet "Monde ouvert", construit autour de l'acceptation, de la découverte et du partage. "Monde Ouvert est une invitation lancé au monde de tous jouer dans la même eau, même si nous avons nos différences, nos origines différentes", explique Laëtitia Guédon. "Nous avons décidé de créer ce projet Monde Ouvert ici au TNP pour essayer d'être un endroit de réparation démocratique, de stabilisation", complète Thomas Jolly.

Le duo, lui-même, représente d'ailleurs bien cet unité dans la différence. Issus de mondes et de parcours complètement différents, les deux artistes partagent pourtant un projet commun. "Nous n'avons jamais eu de collaboration artistique et c'est précisément ça notre force (...). Nous avons tous les deux, deux visions, deux rapports au plateau, deux esthétiques différentes, et c'est tout le sel de cette candidature", affirme Laëtitia Guédon.

🔴⚫️ Laetitia Guedon et Thomas Jolly, fraîchement nommés à la direction du TNP, partagent leur enthousiasme à Villeurbanne

Ils prendront leurs fonctions dès janvier 2027.#TNP #Villeurbanne pic.twitter.com/Pye43sIaHl — Lyon Capitale (@lyoncap) July 6, 2026

Danse, théâtre, musique...

Au sein de ce "Monde ouvert", dont le nom fait référence aux jeux-vidéos, se produiront plusieurs artistes, issus d'univers et d'esthétiques variés, dont des artistes locaux, émergents, professionnels, nationaux, internationaux... Au programme notamment, de la danse, du théâtre, de la musique, voire des arts liées au numériques et à l'audiovisuel. "Ces quatre mondes ouverts que nous proposons ne sont pas seulement quatre spectacles, mais bien quatre créations qui ouvrent sur une pluralité de formes et de formats", précisent les deux artistes. En plus de cette programmation, Laëtitia Guédon et Thomas Jolly imaginent relancer le festival TNP. "Nous avions à coeur que le monde rentre dans le TNP, que la population, que la ville et sa diversité puisse venir dans la ville et que le TNP puisse partir dans la métropole, dans la région", indiquent les futurs directeurs.

Alors que le gouvernement vient d'annoncer un gel des subventions pour 28 structures, dont le TNP de Villeurbanne, les futurs directeurs restent positifs. "Je crois que le monde du spectacle vivant est dans une sorte de tournant. Il est extrêmement fragilisé, mais je n'ai aucun doute sur le fait que nos partenaires montrent de l'engagement vis-à-vis de ce projet", soutient Laëtitia Guédon. En parallèle, le maire de Villeurbanne réaffirme son soutien au TNP et appelle l'Etat, la Métropole de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes à "prendre leurs responsabilités". "Oui pour continuer à soutenir ce théâtre mais il faut que tout le monde joue le jeu, y compris au delà de l'Etat, dont la Métropole et la Région", conclut-il.

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