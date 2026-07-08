Bac 2026 : l'académie de Lyon fait mieux que la moyenne nationale

Sortie du baccalauréat au lycée du parc, dans le 6e arrondissement de Lyon ce lundi.

Les résultats du premier groupe du baccalauréat 2026 ont été dévoilés ce mardi 7 juillet. Dans l'académie de Lyon, plus de huit candidats sur dix sont déjà admis, un taux supérieur à la moyenne nationale.

Les premiers résultats du baccalauréat 2026 sont tombés ce mardi 7 juillet. Dans l'académie de Lyon, qui regroupe le Rhône, l'Ain et la Loire, 36 277 candidats se sont présentés aux épreuves des baccalauréats général, technologique et professionnel.

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À l'issue du premier groupe d'épreuves, le taux de réussite atteint 86,4 %, soit près d'un point de plus que la moyenne nationale, établie à 85,5 % avant les rattrapages. Dans le détail, la voie générale affiche le meilleur résultat avec 90,8 % d'admis, devant la voie professionnelle (83,3 %) et la voie technologique (79,3 %). Les candidats admissibles pourront désormais tenter de décrocher leur diplôme lors des épreuves de rattrapage.

L'académie de Lyon se distingue également par un taux de mentions de 60,6 %. Celui-ci grimpe à 69,1 % en filière générale, contre 57,7 % en voie professionnelle et 43,2 % en voie technologique.

Les résultats définitifs seront connus à l'issue des oraux de rattrapage, organisés jusqu'à la fin de la semaine.