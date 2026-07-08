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Lycée du parc élèves
Sortie du baccalauréat au lycée du parc, dans le 6e arrondissement de Lyon ce lundi.

Bac 2026 : l'académie de Lyon fait mieux que la moyenne nationale

  • par LR

    • Les résultats du premier groupe du baccalauréat 2026 ont été dévoilés ce mardi 7 juillet. Dans l'académie de Lyon, plus de huit candidats sur dix sont déjà admis, un taux supérieur à la moyenne nationale.

    Les premiers résultats du baccalauréat 2026 sont tombés ce mardi 7 juillet. Dans l'académie de Lyon, qui regroupe le Rhône, l'Ain et la Loire, 36 277 candidats se sont présentés aux épreuves des baccalauréats général, technologique et professionnel.

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    À l'issue du premier groupe d'épreuves, le taux de réussite atteint 86,4 %, soit près d'un point de plus que la moyenne nationale, établie à 85,5 % avant les rattrapages. Dans le détail, la voie générale affiche le meilleur résultat avec 90,8 % d'admis, devant la voie professionnelle (83,3 %) et la voie technologique (79,3 %). Les candidats admissibles pourront désormais tenter de décrocher leur diplôme lors des épreuves de rattrapage.

    L'académie de Lyon se distingue également par un taux de mentions de 60,6 %. Celui-ci grimpe à 69,1 % en filière générale, contre 57,7 % en voie professionnelle et 43,2 % en voie technologique.

    Les résultats définitifs seront connus à l'issue des oraux de rattrapage, organisés jusqu'à la fin de la semaine.

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