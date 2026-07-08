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Capture d’écran google street view du lycée de la Martinière-Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Lyon : la piste de l'accident privilégiée après la mort d'un adolescent dans un lycée

  • par LR

    • Retrouvé mort dans l'enceinte du lycée La Martinière-Diderot, un adolescent canadien de 17 ans aurait fait une chute depuis une passerelle.

    L'enquête progresse après la découverte du corps d'un adolescent de 17 ans, dans la nuit de lundi à mardi, au sein du lycée La Martinière-Diderot, dans le 1er arrondissement de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, la piste accidentelle est désormais privilégiée.

    A lire aussi : Lyon : un adolescent de 17 ans retrouvé mort au sein du lycée La Martinière Diderot

    Le jeune Canadien, qui n'était pas scolarisé dans l'établissement, serait tombé d'une passerelle après s'être introduit seul dans le lycée, comme le montreraient les images de vidéosurveillance. Passionné d'exploration urbaine (urbex) et habitué à escalader des points en hauteur, il aurait pénétré dans l'enceinte de l'établissement en pleine nuit.

    Alertés vers 23h30 par le proviseur, les secours ont tenté de le réanimer, sans succès. Une enquête, confiée à la Division interdépartementale de la police nationale (DIPN), se poursuit afin de déterminer avec précision les circonstances du drame et les raisons de sa présence dans le lycée.

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