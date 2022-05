Du 19 au 21 mai, galeries, musées, centres d’art contemporain, ateliers et fondations de la région se fédèrent le temps d’un grand week-end pour faire découvrir leur travail. Une approche pédagogique, qui prend la forme de 11 parcours guidés, des rencontres, des performances ainsi que des temps d’échanges conviviaux.

Adele est un réseau d’acteurs de l’art contemporain dans la métropole lyonnais et la région Auvergne Rhône-Alpes. Créé en 1997, il compte 40 membres qui témoignent de la grande diversité et de la vitalité des arts plastiques sur le territoire : associations, espaces d’art public, galeries, fondations et musées… Autant de lieux qui affirment la nécessité de faire découvrir l’art contemporain à un plus large public en insufflant une dynamique collective.

Tisser des liens entre les arts plastiques et les arts culinaires

Cette ambition prend la forme à partir de ce jeudi 19 mai, d’un long week-end, le "Mai d’Adele", dont la thématique permettra de tisser des liens entre les arts plastiques et les arts culinaires. Cette 2e édition se transformant par un jeu de mots en "Mets d’Adele".

Dans une volonté de décloisonner l’art contemporain, le week-end sera ainsi jalonné de rencontres plus conviviales et gourmandes. En plus des expos, vernissages, performances artistiques et autres visites guidées, des rencontres culinaires, pique-nique, dîner et goûter seront organisés avec le concours de chefs et restaurateurs de la région, comme les Lyonnais Christian Têtedoie, Anthony Bonnet ou Gregory Cuilleron.

11 parcours accompagnés de médiateurs sont proposés – la plupart gratuitement – à pieds, en bus ou en train. En associant une quarantaine de lieux dans le Rhône, le Loire, l’Ain et l’Isère, ce week-end exceptionnel va permettre au public d’effectuer un véritable pèlerinage à la rencontre des artistes et de ceux qui les défendent.

Toutes les informations ici

Pour les parcours, les réservations sont obligatoires. Billetterie (la plupart des parcours sont gratuits) : https://www.helloasso.com/associations/adele-reseau-d-art-contemporain-lyon-metropole