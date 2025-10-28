Culture
Jay-Jay Johanson

Concert : Jay-Jay Johanson , spleen doctor

  • par Kevin Muscat

    • “It Hurts me so”… Il y a trente ans, Jay-Jay Johanson ouvrait ainsi son premier album et en quatre mots déroulait le programme de son “svårmod”. Une sorte de spleen suédois tourbé comme étouffé par la neige et une torpeur molle. 

    Une marque de fabrique qui allait faire son succès en pleine vague trip hop. Lui y ajoutait une dimension jazz (sa formation de musicien) et se nichait quelque part entre Portishead (à coups de scratchs épileptiques) et Chet Baker (sur fond d’ivresse mortifère).

    En quatre décennies, malgré quelques évidentes évolutions stylistiques et deux ou trois embardées (dont l’inénarrable Antenna, aux commandes d’une certaine bizarrerie pop 80’s), le Gégé n’a guère dévié de cette route toute tracée en forme de chemin de croix (et de chemin de froid). Sur son dernier album, Backstage, le 17e, on retrouve cette langueur glacée qui semble décortiquer le moindre tourment de l’âme. Et même s’en délecter. Ça ne fait plus tout à fait le même effet qu’il y a trente ans mais c’est toujours délicieux.

    Jay-Jay Johanson – Le 30 octobre au Radiant-Bellevue

