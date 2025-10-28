Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Percuté par une automobiliste, un septuagénaire entre la vie et la mort à Lyon

  • par La rédaction

    • Un septuagénaire est entre la vie et la mort après avoir été percuté par une automobiliste à Bron lundi soir.

    Un homme de 75 ans a été percuté par la conductrice d'une Twingo lundi vers 20 h 35 à Bron. Les faits se seraient produits au niveau du 177 avenue Franklin Roosevelt selon actuLyon.

    La victime a été transportée à l'hôpital Edouard-Herriot avec son pronostic vital engagé. Il souffrirait d'une fracture ouverte du fémur, de la hanche et d'un traumatisme crânien.

    La conductrice a été placée en garde à vue. Elle est âgée de 67 ans et a été testée négatif à l'alcool et aux stupéfiants.

    Monts du Lyonnais : un conducteur de 92 ans décède après une sortie de route à Saint-Martin-en-Haut

