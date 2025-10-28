Epoqu'auto : l'automobile de collection fait son retour à Lyon

Le rendez-vous incontournable des passionnés d’automobiles et de motos anciennes s’installe à Eurexpo. Une édition 2025 où des véhicules incontournables seront mis à l'honneur.

L'automobile de collection s'invite à Lyon. Le salon Epoqu'auto, référence régionale des voitures et motos anciennes, se déroulera du 7 au 9 novembre prochain. Une 46ème édition qui s'annonce "particulièrement riche, entre patrimoine, sport et légende populaire" si l'on se fie aux déclarations des organisateurs du salon.

Cette année, plus de 100.000 visiteurs sont attendus à Eurexpo. A noter qu'environ 1 500 véhicules, 900 exposants, 200 clubs autos et 11 plateaux thématiques composeront les allées du salon. Ces collections permettront de voyager au cours d'un siècle de patrimoine automobiles. Par exemple, plusieurs véhicules seront mis à l'honneur. C'est le cas de la Citroën DS, qui fête ses 70 ans, ou la Peugeot 205 Turbo 16, qui connait son heure de gloire dans les rallyes des années 80.