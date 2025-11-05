Culture

Concert : Jamiroquai à la LDLC Arena

  • par Kevin Muscat

    • Quand Jamiroquai chantait il y a trente ans Emergency on Planet Earth, il pensait sans doute bien dire (et bien chanter dans son style néo-wonderien) mais pas à ce point. 

    Tout comme lorsqu’il nous demandait : When you gonna learn ? et que nous le regardions comme un sympathique personnage affublé d’une douce utopie écolo et de chapeaux rigolos.

    Il conviendrait sans doute de ressortir aujourd’hui cet album et d’en faire un hymne mondial, à l’heure où le JT de TF1 est devenu “Le Journal des inondations” (ou des incendies, suivant la saison).

    Jadis star mondiale, il n’est pas impossible que Jamiroquai puisse refaire un carton mondial avec son Too Young to Die, qu’on écoutera en dansant par 50°C le jour du Jugement dernier, quand la terre sera vraiment devenue un film de Roland Emmerich.

    Jamiroquai – Le 8 novembre à la LDLC Arena

