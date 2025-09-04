Comédie-Odéon : une histoire magnifiquement portée ! 

Avec Le Porteur d’histoire, spectacle récompensé par deux molières en 2014 (meilleure mise en scène et meilleure pièce d’un auteur contemporain francophone), encore repris à la Comédie-Odéon à la rentrée, Alexis Michalik nous entraîne dans une folle et captivante sarabande.

Alexis Michalik explique l’incroyable succès, aussi bien public que critique, de sa pièce, Le Porteur d’histoire, par la façon dont elle nous fait retomber en enfance. Lorsqu’on est friand d’histoires extraordinaires que l’on écoute bouche bée, sans en perdre une miette.

Sur une scène nue, occupée seulement par une chaise, afin de laisser la plus grande place à l’imaginaire du spectateur, débarque un jeune homme. Il est dans le désert face à deux femmes. Il commence à raconter son histoire, et on le retrouve, sous les traits d’un autre acteur, costumé différemment, dans les Ardennes, par une nuit pluvieuse.

Après diverses péripéties, le voilà dans un cimetière sinistre où une tombe qu’il déplace laisse échapper des carnets manuscrits. Il en ouvre un et, cette fois, on change non seulement de lieu mais aussi d’époque !

Nous sommes dans une calèche au début du XIXe siècle, en compagnie d’un certain Alexandre Dumas et d’une mystérieuse jeune fille. Une nouvelle histoire débute.

Ainsi progresse la pièce, conçue à la façon de poupées russes s’emboîtant à l’infini. Une construction virtuose : l’attention n’est jamais perdue en route. On est littéralement captivé par ce feuilleton théâtral qui rebondit de siècle en siècle, de continent en continent. De surcroît, la fin est à la hauteur du suspense savamment entretenu.

La distribution lyonnaise qui s’empare de la partition à la Comédie-Odéon (Khalida Azaom, Bruno Fontaine, Esther Gaumont, Yvan Lecomte et Michaël Maïno) déploie une belle énergie pour se glisser dans la peau des personnages qui se multiplient au rythme des rebondissements du récit.

Cette nouvelle reprise d’un spectacle régulièrement rejoué, depuis 2019, à la Comédie-Odéon (où il a déjà été vu par plus de 45 000 spectateurs !) permettra de découvrir le théâtre entièrement rénové.

Avec un espace élargi, un café-restaurant situé dans le hall, des circulations repensées et un accueil amélioré…

Le Porteur d’histoire – Du 3 septembre au 1er novembre à la Comédie-Odéon