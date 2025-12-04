Pollution : la qualité de l'air est dégradée jeudi 4 décembre à Lyon

Une partie de Lyon est touchée par une qualité de l'air dégradée jeudi 4 décembre. Elle est même mauvaise au niveau des axes structurants du territoire.

La qualité de l'air est dégradée jeudi 4 décembre à Lyon selon Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. En Presqu'île et dans l'est lyonnais les indicateurs sont dégradés en ce qui concerne les particules fines PM2,5 et le dioxyde d'azote (NO2). Une partie de l'ouest lyonnais est également touchée.

La qualité de l'air est considérée comme mauvaise au niveau des axes structurants de la ville notamment sur les quais du Rhône, le boulevard périphérique et la M6. À noter que les indicateurs restent bons du côté de de l'Ozone et du Dioxyde de soufre.