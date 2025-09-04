Actualité
Photo d’illustration © Stéphanie Charles

En Haute-Savoie, la foire de Rumilly annulée à cause de la dermatose nodulaire

  • par Loane Carpano

    • En raison du récent épisode de dermatose nodulaire contagieuse, la foire agricole de Rumilly (Haute-Savoie) programmée dimanche 5 octobre est annulée.

    Il n'y aura pas de foire agricole à Rumilly cette année. Alors que la tradition se perpétue chaque premier dimanche d'octobre depuis plus d'un siècle, son édition 2025 est annulée compte tenu de la situation actuelle.

    En raison de l'épisode de dermatose nodulaire contagieuse ayant largement impacté le territoire de l'Albanais et compte tenu des dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur interdisant les rassemblements bovins, par soutien et solidarité avec le monde agricole, l'événement n'aura donc pas lieu.

    Les adeptes du rendez-vous haut-savoyard peuvent tout de même se préparer pour sa prochaine édition, d'ores et déjà fixée au 4 octobre 2026.

    Lire aussi :

    à lire également
    Loire : un match de football caritatif pour lutter contre l'utilisation du téléphone au volant

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    En Haute-Savoie, la foire de Rumilly annulée à cause de la dermatose nodulaire 12:30
    Comédie-Odéon : une histoire magnifiquement portée !  12:02
    Loire : un match de football caritatif pour lutter contre l'utilisation du téléphone au volant 11:37
    SNCF, TER, train
    SNCF : la circulation des TER interrompue entre Lyon et Grennoble 11:08
    Pannekoucke simple pantin de Wauquiez ? "A la Région il n’y a qu’un seul président" se défend-il 10:50
    d'heure en heure
    TCL : la ligne de bus 17 désormais prolongée jusqu'à Vourles 10:33
    "Un coup de canif pour la démocratie locale" : la Métropole de Grenoble fustige le maire de sa ville-centre 09:56
    Après les scanners électromagnétiques, des brigades cynophiles dans les lycées d'Auvergne-Rhône-Alpes ? 09:31
    Saône-et-Loire : levée des restrictions d’eau, le département reste en vigilance sécheresse 09:10
    Le Marché de la Mode Vintage fait son retour à Lyon en octobre 08:50
    Stationnement à Lyon Sud : deux députés socialistes veulent en finir avec les parkings payants 08:25
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air reste relativement bonne ce jeudi 07:50
    Orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 07:28
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut