En raison du récent épisode de dermatose nodulaire contagieuse, la foire agricole de Rumilly (Haute-Savoie) programmée dimanche 5 octobre est annulée.

Il n'y aura pas de foire agricole à Rumilly cette année. Alors que la tradition se perpétue chaque premier dimanche d'octobre depuis plus d'un siècle, son édition 2025 est annulée compte tenu de la situation actuelle.

En raison de l'épisode de dermatose nodulaire contagieuse ayant largement impacté le territoire de l'Albanais et compte tenu des dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur interdisant les rassemblements bovins, par soutien et solidarité avec le monde agricole, l'événement n'aura donc pas lieu.

Les adeptes du rendez-vous haut-savoyard peuvent tout de même se préparer pour sa prochaine édition, d'ores et déjà fixée au 4 octobre 2026.

