La grève prévue sur le réseau TCL pour la Fête des Lumières à Lyon devrait être globalement contenue. Une prime a été versée aux agents.

Le pire est évité pour Sytral mobilités. Alors qu'un important mouvement de grève était attendu sur le réseau TCL lors de la Fête des Lumières, ce dernier sera finalement très localisé. Selon RATP Dev, 3 % de l'effectif total des conducteurs de modes lourds (tramway et métro) sera en grève le 5 décembre.

Pas de grève dans les métros et funiculaires

La ligne de tramway T3 circulera ainsi uniquement entre Meyzieu Les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie, tandis que la ligne T5 ne circulera pas du tout. la ligne de tramway T7 de son côté ne circulera qu'en soirée de 18 h 30 à 23 h 45. Aucune perturbation n'est prévue sur les métros et les funiculaires. Une prime exceptionnelle a été versée aux salarié. Elle est d'un montant de 480 € en moyenne par salarié.

Comme chaque année, TCL se mettra à l’heure de la Fête des Lumières. Métros, trams et funiculaires circuleront jusqu’à 2 h du matin avec des fréquences renforcées, tandis que les parcs-relais resteront ouverts jusqu’à 1 h, certains jusqu’à 3 h. Au total, 660 agents — dont 150 dédiés à l’accueil et à la médiation — seront déployés quotidiennement pour fluidifier les flux et assurer la sécurité des voyageurs.

