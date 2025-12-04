Actualité
Panneau TCL - @Hugo LAUBEPIN
Panneau TCL – @Hugo LAUBEPIN

Fête des Lumières à Lyon : trois lignes de tramway perturbées le 5 décembre

  • par Nathan Chaize

    • La grève prévue sur le réseau TCL pour la Fête des Lumières à Lyon devrait être globalement contenue. Une prime a été versée aux agents.

    Le pire est évité pour Sytral mobilités. Alors qu'un important mouvement de grève était attendu sur le réseau TCL lors de la Fête des Lumières, ce dernier sera finalement très localisé. Selon RATP Dev, 3 % de l'effectif total des conducteurs de modes lourds (tramway et métro) sera en grève le 5 décembre.

    Pas de grève dans les métros et funiculaires

    La ligne de tramway T3 circulera ainsi uniquement entre Meyzieu Les Panettes et Vaulx-en-Velin La Soie, tandis que la ligne T5 ne circulera pas du tout. la ligne de tramway T7 de son côté ne circulera qu'en soirée de 18 h 30 à 23 h 45. Aucune perturbation n'est prévue sur les métros et les funiculaires. Une prime exceptionnelle a été versée aux salarié. Elle est d'un montant de 480 € en moyenne par salarié.

    Comme chaque année, TCL se mettra à l’heure de la Fête des Lumières. Métros, trams et funiculaires circuleront jusqu’à 2 h du matin avec des fréquences renforcées, tandis que les parcs-relais resteront ouverts jusqu’à 1 h, certains jusqu’à 3 h. Au total, 660 agents — dont 150 dédiés à l’accueil et à la médiation — seront déployés quotidiennement pour fluidifier les flux et assurer la sécurité des voyageurs.

    Lire aussi : Lyon : TCL déploie un dispositif XXL pour accompagner la Fête des Lumières

    à lire également
    police lyon faits divers
    Un coup de feu tiré à Vénissieux : un individu interpellé

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    police lyon faits divers
    Un coup de feu tiré à Vénissieux : un individu interpellé 08:56
    Panneau TCL - @Hugo LAUBEPIN
    Fête des Lumières à Lyon : trois lignes de tramway perturbées le 5 décembre 08:34
    Tiffany joncour
    Une manifestation prévue dimanche à Villeurbanne où le RN tiendra un meeting 08:16
    Suicide d'une gendarme à Lyon : la justice se prononce sur la poursuite de l'enquête 07:54
    Bouchons circulation périphérique
    Pollution : la qualité de l'air est dégradée jeudi 4 décembre à Lyon 07:33
    d'heure en heure
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Météo : froid de saison et pluie ce jeudi 4 décembre à Lyon 07:16
    Bertrand Artigny
    "M. Aulas a du mal à comprendre ce qu’est une collectivité", dénonce Bertrand Artigny (Les Ecologistes) 07:00
    Après son malaise, les examens médicaux du maire de Lyon sont "rassurants" 03/12/25
    Nicole Sibeud
    L'ancien groupe de Gérard Collomb rejoint Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli 03/12/25
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après un incendie à Vaise 03/12/25
    handicap fauteuil roulant
    Accessibilité : huit commerces contrôlés à Grigny-sur-Rhône 03/12/25
    borne de paiement de stationnement à Lyon parking lyon
    Flowbird, Paybyphone... Du changement pour payer son stationnement à Lyon 03/12/25
    Projet de tour végétale à Lyon
    Quelle stratégie face au changement climatique à Lyon : la feuille de route de la Métropole soumise à consultation 03/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut