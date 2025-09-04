Actualité
Loire : un match de football caritatif pour lutter contre l'utilisation du téléphone au volant

  • par Nathan Bigué

    • À Firminy, dans la Loire, un match de football va être organisé afin de collecter des fonds destinés à la lutte contre l'utilisation du téléphone par les automobilistes.

    Un match de football pour soutenir la sécurité routière. L'événement se déroulera au stade Le Corbusier à Firminy, dans la Loire, mercredi 24 septembre. Organisée par l'association Stef Cards, en partenariat avec la préfecture et la Ville de Firminy, cette rencontre sportive a ainsi pour objectif de collecter des fonds dans le cadre de la lutte contre l'utilisation du téléphone au volant.

    Le coup d'envoi sera donné à 19 heures. Ce match de gala opposera une sélection de joueurs professionnels ayant "marqué les clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes" et le Club des internationaux de football (CIF), une équipe d'anciens joueurs de l'équipe de France. Dans la première, on y retrouvera notamment Benjamin Corgnet, Loïc Perrin et Romain Hamouma. Sidney Govou et Jérémy Mathieu porteront les couleurs du CIF.

    Des ateliers de sensibilisation seront tenus durant la journée pour les lycéens et un village prévention sera animé près du stade. L'entrée, en vente à l'Intermarché de Firminy, est fixée à 3 euros. Les bénéfices seront reversés à l'association Stef Cares pour financer ses actions de prévision.

