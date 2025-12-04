Météo : froid de saison et pluie ce jeudi 4 décembre à Lyon

La météo sera pluvieuse ce jeudi 4 décembre à Lyon où les températures seront de saison.

Le sale temps se poursuit à Lyon jeudi 4 décembre. Si les Lyonnais devraient rester au sec en matinée mais sous un tout petit degré, les conditions vont se dégrader au fil de la journée indique Météo Lyon.

Des averses en soirée selon Météo Lyon

Dans l'après-midi, un front pluvieux fera ainsi son apparition, tandis que le mercure ne dépassera pas les 8°C, la normale de saison. En soirée, quelques averses devraient rester présentes.

À noter que le temps devrait être plus sec vendredi pour le premier jour de la Fête des Lumières, qui pourrait être perturbée par la pluie samedi et dimanche.

