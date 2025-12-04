Le Rassemblement national organise un meeting dimanche 7 décembre à Villeurbanne où il présentera ses têtes de liste. Une contre-manifestation est prévue par des associations et syndicats.

Le Rassemblement national présentera dimanche 7 décembre ses 14 têtes de liste en vue des élections métropolitaines. Emmenées par la députée de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, elle seront dévoilées lors d'un meeting à 15 heures aux Terrasses du Parc à Villeurbanne.

Les deux députés du parti d'extrême droite Julien Odoul et Edwige Diaz seront également présents. Des associations et des syndicats ont annoncé leur présence et appellent à un rassemblement à 14 h 30 à Charpennes, à quelques pas du lieu du meeting.

La députée RN de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, a pour rappel officialisé sa candidature vendredi 24 octobre sous le slogan "Aidez-moi à remettre la Métropole en ordre !".