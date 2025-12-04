Actualité
Tiffany joncour
Tiffany Joncour, déléguée départementale du Rassemblement national.

Une manifestation prévue dimanche à Villeurbanne où le RN tiendra un meeting

  • par Nathan Chaize

    • Le Rassemblement national organise un meeting dimanche 7 décembre à Villeurbanne où il présentera ses têtes de liste. Une contre-manifestation est prévue par des associations et syndicats.

    Le Rassemblement national présentera dimanche 7 décembre ses 14 têtes de liste en vue des élections métropolitaines. Emmenées par la députée de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, elle seront dévoilées lors d'un meeting à 15 heures aux Terrasses du Parc à Villeurbanne.

    Les deux députés du parti d'extrême droite Julien Odoul et Edwige Diaz seront également présents. Des associations et des syndicats ont annoncé leur présence et appellent à un rassemblement à 14 h 30 à Charpennes, à quelques pas du lieu du meeting.

    La députée RN de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, a pour rappel officialisé sa candidature vendredi 24 octobre sous le slogan "Aidez-moi à remettre la Métropole en ordre !".

    à lire également
    Panneau TCL - @Hugo LAUBEPIN
    Fête des Lumières à Lyon : trois lignes de tramway perturbées le 5 décembre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Panneau TCL - @Hugo LAUBEPIN
    Fête des Lumières à Lyon : trois lignes de tramway perturbées le 5 décembre 08:34
    Tiffany joncour
    Une manifestation prévue dimanche à Villeurbanne où le RN tiendra un meeting 08:16
    Suicide d'une gendarme à Lyon : la justice se prononce sur la poursuite de l'enquête 07:54
    Bouchons circulation périphérique
    Pollution : la qualité de l'air est dégradée jeudi 4 décembre à Lyon 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Météo : froid de saison et pluie ce jeudi 4 décembre à Lyon 07:16
    d'heure en heure
    Bertrand Artigny
    "M. Aulas a du mal à comprendre ce qu’est une collectivité", dénonce Bertrand Artigny (Les Ecologistes) 07:00
    Après son malaise, les examens médicaux du maire de Lyon sont "rassurants" 03/12/25
    Nicole Sibeud
    L'ancien groupe de Gérard Collomb rejoint Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli 03/12/25
    Lyon : un homme entre la vie et la mort après un incendie à Vaise 03/12/25
    handicap fauteuil roulant
    Accessibilité : huit commerces contrôlés à Grigny-sur-Rhône 03/12/25
    borne de paiement de stationnement à Lyon parking lyon
    Flowbird, Paybyphone... Du changement pour payer son stationnement à Lyon 03/12/25
    Projet de tour végétale à Lyon
    Quelle stratégie face au changement climatique à Lyon : la feuille de route de la Métropole soumise à consultation 03/12/25
    A quelle météo s'attendre pour la Fête des Lumières à Lyon ? 03/12/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut