Un coup de feu tiré à Vénissieux : un individu interpellé

Un homme a été interpellé mercredi 3 décembre dans une zone commerciale de Vénissieux. Il aurait tiré un coup de feu sur un automobiliste.

Mercredi 3 décembre peu avant 16 heures, un homme aurait tiré au moins une fois avec une arme à feu sur un automobiliste qui se trouvait dans sa voiture. Les faits se sont produits sur le parking de Darty et B&M à Vénissieux, en pleine zone commerciale. La victime a été blessée à la main indiquent nos confrères du Progrès.

L'auteur présumé du tir a été interpellé dans la foulée, sans opposer de résistance. Une arme a été retrouvée sur les lieux de l'intervention tandis que la victime a été prise en charge par les pompiers.

Les circonstances des faits ne sont pour l'heure pas connues.