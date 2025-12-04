Actualité
police lyon faits divers
Image d’illustration.

Un coup de feu tiré à Vénissieux : un individu interpellé

  • par La rédaction

    • Un homme a été interpellé mercredi 3 décembre dans une zone commerciale de Vénissieux. Il aurait tiré un coup de feu sur un automobiliste.

    Mercredi 3 décembre peu avant 16 heures, un homme aurait tiré au moins une fois avec une arme à feu sur un automobiliste qui se trouvait dans sa voiture. Les faits se sont produits sur le parking de Darty et B&M à Vénissieux, en pleine zone commerciale. La victime a été blessée à la main indiquent nos confrères du Progrès.

    L'auteur présumé du tir a été interpellé dans la foulée, sans opposer de résistance. Une arme a été retrouvée sur les lieux de l'intervention tandis que la victime a été prise en charge par les pompiers.

    Les circonstances des faits ne sont pour l'heure pas connues.

    Panneau TCL - @Hugo LAUBEPIN
    Fête des Lumières à Lyon : trois lignes de tramway perturbées le 5 décembre

