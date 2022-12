Cirque au Radiant-Bellevue : Glob, un temps d’arrêt dans la folie de nos vies

Le Radiant de Caluire invite, pour une représentation exceptionnelle, la folle compagnie québécoise Foutoukours qui ne cesse de redonner ses lettres de noblesse à l’art clownesque partout dans le monde.

Rémi Jacques et Jean-Félix Bélanger présentent Glob, un duo mettant en scène deux personnages étranges, touffus et sans âge qui semblent attendre quelque chose, sans que l’on sache quoi.

Ils vont s’observer, se défier, se confronter, s’amuser faisant surgir de leurs rencontres des surprises qui leur indiqueront peut-être quoi faire et où aller.

Jongleurs, acrobates, musiciens et danseurs, les deux artistes déploient avec talent un spectacle unique, entre le conte, le théâtre et l’art du clown, qui embarque petits et grands dans un univers ludique et plein d’images fantastiques. Un moment de grâce hors du temps fait d’entraide et de fraternité !

Glob – Le 18 décembre au Radiant-Bellevue, Caluire