La Fête de la musique à Lyon. (Photo Jean Philippe KSIAZEK / AFP)

La Ville de Lyon dévoile une programmation estivale dense avec la Fête de la musique le 21 juin et le retour du festival Tout l’Monde Dehors du 30 juin au 30 août.

L’été culturel s’annonce particulièrement animé à Lyon. Dès le 21 juin, la Fête de la musique investira toute la ville avec une programmation répartie sur 22 sites et 13 scènes labellisées. Plus de 150 formations musicales sont attendues pour une journée de concerts qui s’étendra de midi à minuit.

Musiques actuelles, classique, hip-hop, rock ou encore musiques du monde rythmeront les différents quartiers lyonnais. Des lieux emblématiques comme l’Hôtel de Ville ou le Musée des Beaux-Arts participeront également à l’événement.

Quelques jours plus tard, le festival "Tout l’Monde Dehors" prendra le relais. Du 30 juin au 30 août, plus de 200 rendez-vous gratuits seront proposés dans près de 84 lieux répartis dans les neuf arrondissements. Concerts, théâtre, danse, projections de films, lectures et bals populaires composeront cette 24e édition.

Parmi les temps forts annoncés figurent notamment le grand bal folk du festival Soïo Mundo, les séances de cinéma en plein air de "L’Été en cinémascope" ou encore le retour du festival germanophone Sommerkino. Une programmation portée par 86 associations culturelles et plus de 1 500 bénévoles.