Culture
Charlie Chaplin dans « Le Dictateur »

Ciné-concert à l'Auditorium de Lyon : "Le Dictateur" de Charlie Chaplin

  • par Guillaume Médioni

    • Alors qu’éclatait tout juste la Deuxième Guerre mondiale, Charlie Chaplin nous livrait en 1940 son premier film parlant, un brûlot tragi-comique où il incarne à la fois un Hitler surexcité et son sosie, un barbier juif, qui déjouera ses visées impérialistes. 

    Dans cette critique acerbe du nazisme et du fascisme, qui nous renvoie tristement à l’actualité, Chaplin permet, par l’entremise du sosie, la fraternité et la force collective de triompher sur la folie destructrice.

    Bien que parlant, le film emprunte constamment les codes du muet, accordant une grande importance à la musique qu’il co-compose avec Meredith Willson, agrémentant le tout d’arrangements (signés Willson) du prélude de Lohengrin de Richard Wagner ou la Danse hongroise n° 5 de Johannes Brahms. On retrouvera Timothy Brock à la tête de l’Orchestre national de Lyon pour donner vie à ce nouveau ciné-concert à l’Auditorium.

    Le Dictateur – Jeudi 19, vendredi 20 à 20 h et samedi 21 mars à 15 h et 20 h à l’Auditorium

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