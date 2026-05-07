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Le musée Lugdunum

Nuit Européenne des Musées : à Lyon, Lugdunum dévoile sa programmation

  • par Romain Balme

    • Ateliers créatifs, théâtres projets scolaires... Pour la Nuit Européenne des musées, le musée Lugdunum affiche un programme éclectique.

    Dans le cadre de la nuit européenne des musées, le musée Lugdunum de Lyon centre cette soirée du 23 mai autour de son exposition "C'est canon ! L'art chez les Romains". De 19 heures à minuit, de nombreux évènements se succéderont, des ateliers créatifs, au théâtre, en passant par la restitution de projets annuels d'éducation artistique et culturelle par les élèves latinistes du collège Lamartine de Villeurbanne, ainsi que des terminales, du lycée Jean-Paul Sartre à Bron.

    Parmi les interlocuteurs, la Compagnie de théâtre Les Ptites Dames, le dessinateur Théoshu, l’artiste céramiste Elpom, l’artiste numérique Louis Clément, ainsi que des médiateurs culturels du musée. Cet évènement s’inscrit dans la programmation européenne portée par la Métropole de Lyon, à l'occasion du mois de l’Europe.

    À noter que d'autres établissements lyonnais participent à la nuit Européenne des musées. C'est le cas de celui des Beaux-Arts, le Musée d'art contemporain ou encore le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation et le musée des Confluences.

    Lire aussi : Lyon : un an après la découverte de la porte antique de Lugdunum, le projet toujours en attente

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