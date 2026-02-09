Municipales 2026 : à Lyon, une association de défense des animaux monte au créneau

L'association Projet Animaux Zoopolis (PAZ) sera présente à l'entrée de la conférence de Jean-Michel Aulas pour distribuer des tracts. Une action qui fait partie d'un stratégie plus importante destinée à pousser les candidats aux municipales à agir pour la protection des animaux.

Alors que Jean-Michel Aulas tiendra une conférence ce mardi au Palais de la mutualité, l'association de défense des animaux PAZ (projet animaux zoopolis), compte bien venir jouer les troubles fêtes. En effet, les militants ont annoncé être présents pour distribuer des tracts devant le bâtiment où se déroulera un meeting Coeur Lyonnais sur l'engagement citoyen, en présence de l'ancien président de l'OL et de Laure Cédat, la présidente de son comité de soutien.

Les revendications de PAZ sont multiples, de la fermeture du zoo du Parc de la tête d'Or (6ème arrondissement), au placement des animaux dans des sanctuaires. L'association explique avoir contacté le candidat Aulas, sans aucune réponse. Après avoir félicité l'engagement de la candidate LFI Anaïs Belouassa-Cherifi, pour la fermeture du zoo, PAZ a déploré le manque d'engagement de l'actuel maire de Lyon, Grégory Doucet, et ce malgré le plan d'action sur la condition animale en mars 2024.

Une charte pour pousser les candidats à agir

De ce fait, l'association a dénoncé les nombreux efforts qu'il "reste à faire" pour la ville de Lyon. Parmi les importants progrès à réaliser, la fin de la pêche de loisirs au Parc de la Tête d'Or, et bien sûr la fermeture du zoo de la Tête d'Or alors que Grégory Doucet a déclaré en 2020 que "les animaux sauvages n’ont pas leur place dans des enclos". Un paradoxe que PAZ n'a pas hésité à montrer dans son communiqué de presse.

Enfin, l'association de protection des animaux a établi une charte afin d'encourager les candidats aux municipales à agir. Parmi les différents volets du document, l'alimentation, la captivité animale, ou encore les animaux, qu'ils soient de compagnie ou liminaires. Une charte déjà signée par Anaïs Belouassa-Cherifi.