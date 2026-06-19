Du 19 juin au 29 août 2026, Lyon et ses alentours se transforment en une véritable scène dédiée à la marionnette à l’occasion du Guignol (F)estival.

Pendant plus de deux mois, la ville va vibrer au rythme des spectacles, des ateliers, et des expositions consacrés à cet art populaire. L’événement invite le public à redécouvrir Guignol, mais aussi à pénétrer dans les coulisses d’une technique où les mouvements du marionnettiste suffisent à donner vie à un personnage et raconter toute une histoire.

Le festival met en lumière un savoir-faire transmis depuis plus de deux siècles, celui de la marionnette à gaine, un art qui nécessite de l’imagination, mais aussi une grande précision et maîtrise du geste pour parvenir à établir un lien avec le public et l’amuser.

Cette première édition accompagne également l’ouverture de Virevolte, le nouveau parcours permanent du Musée des Arts de la Marionnette à Gadagne, nouvel espace permettant une initiation à leur histoire et à la manière dont elles ont traversé les générations.

En 2018, le théâtre Guignol a fête ses 70 ans au parc de la Tête d'or. © Mathilde Régis

Malice et franc-parler

Le coup d’envoi sera donné les 20 et 21 juin 2026 au MAM-Gadagne lors d’un grand week-end festif placé sous le signe de la découverte. Spectacles, rencontres avec des marionnettistes, visites et animations permettront au public d’apprendre à connaître ou de redécouvrir la star des castelets. Petits et grands pourront ainsi retrouver l’humour, la malice et le franc-parler qui ont fait le succès de Guignol depuis sa création.

Afin de comprendre pourquoi ce personnage continue, encore aujourd’hui, de rassembler autant de spectateurs, il faut revenir aux origines de Guignol et à l’histoire de sa création au cœur de Lyon. Tout commence à la fin du XVIIIe siècle avec Laurent Mourguet, un ancien canut affecté par la crise économique de l’époque.

À une époque où les conditions de vie des travailleurs sont difficiles, il quitte l’atelier familial et connaît une succession d’emplois, jusqu’en 1797, où il se retrouve… arracheur de dents. C’est alors qu’il rassemble une série de marionnettes à gaine, espérant ainsi distraire ses patients et détourner leur attention de la douleur.

Une figure emblématique de la ville

Encouragé par l’enthousiasme du public, il se lance plus sérieusement dans les spectacles aux côtés de l’un de ses amis, Thomas Landré. Guignol apparaît en 1808, peu après le personnage de Gnafron, son fidèle compagnon lui aussi devenu célèbre. Inspiré du peuple lyonnais, il séduit rapidement le public par son caractère comique et devient une figure emblématique de la ville.

Malgré la mort de son créateur en 1844, les spectacles de Guignol continuent d’attirer des spectateurs et franchissent même les frontières de la ville. S’adressant aujourd’hui davantage aux enfants, ils n’en demeurent pas moins un incontournable du patrimoine culturel lyonnais mis à l’honneur par le Guignol (F)estival.

Guignol (F)estival. Du 19 juin au 29 août 2026

https://www.gadagne-lyon.fr/mam/guignol-f-estival

Le programme (sélection)

LYON – GADAGNE

1 place du Petit Collège, Lyon 5e

20 juin

• 11h — Il pleut

• 15h — Ismé et la semeuse d’étoile

• 16h15 — La marionnette à gaine chinoise

21 juin

• 11h — Oooh Teresina !

• 16h — Judy and Punch !

4 juillet

• 16h — Guignol magicien

11 juillet

• 16h — Tempus Fugit

19 juillet

• 16h — SPQRT – Petites histoires sans paroles 2

25-26 juillet

• 16h — Peels de Hut, où la quête de foie

29 août

• 15h-17h30 — Scène ouverte marionnette

THÉÂTRE LE GUIGNOL DE LYON

2 rue Louis Carrand, Lyon 5e

19 juin

• 20h — Les petites Confidences VentrilO-Qui ? VentrilO-Quoi ?

20 juin

• 20h — Paillettes et Pavés

21 juin

• 10h30 — Forêt

• 14h30 — Le Manteau d’Akaki

• 17h — Peyo et la mer

BRINDAS – MUSÉE THÉÂTRE GUIGNOL

18 montée de la Bernade, Brindas

18 juillet

• 18h — Petites Histoires Sans Paroles