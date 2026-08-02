À 30 minutes de Lyon, le Bois des Lutins offre une immersion dans un monde fantastique à ses visiteurs

Jusqu'au 27 août, le parc de loisirs du Bois des Lutins, à Diémoz (Isère), près de Lyon, propose une série de soirées mêlant banquet géant, spectacle, bal et feu d'artifice.

Après les Fééries nocturnes organisées à la fin de l'année 2025, le Petit Peuple reprend du service cet été. Le Bois des Lutins, situé à Diémoz (Isère), à 30 minutes de Lyon, propose jusqu'au 27 août ses "Nuits des Légendes". Huit soirées sont encore programmées, chaque mercredi et jeudi, de 19h30 à 23h30.

À la tombée de la nuit, le parc familial se transforme en un univers peuplé de lutins, fées, trolls et elfes. L'objectif est "d’inviter les visiteurs à vivre une véritable expérience immersive et festive au cœur du parc", selon les dires de l’organisation.

Un banquet géant au cœur de la forêt

Les festivités débutent à 19h30 avec un grand banquet installé sur la digue du parc. Les visiteurs prennent place autour de grandes tablées pour partager un repas composé de plats traditionnels préparés à partir de produits locaux. Tout au long du repas, les créatures déambulent entre les tables et viennent à la rencontre des familles. La soirée se poursuit vers 21h30 avec un spectacle présenté au théâtre sur l'eau. Après ça, place à la fête. Un bal populaire et folklorique est organisé à partir de 22h30, avant que la soirée ne se termine vers 23h30 par un feu d'artifice.

Créé en 2019 par Adventure Group, le Bois des Lutins est installé au cœur de la forêt de Diémoz et propose habituellement des activités de loisirs en famille. Pour des raisons de sécurité, la jauge est limitée à 350 visiteurs par soirée. La réservation en ligne est donc obligatoire.

Côté tarifs, l'entrée est proposée à 49 euros pour les adultes à partir de 12 ans et à 39 euros pour les enfants de 2 à 11 ans. Un tarif réduit de 39 euros est également accessible aux seniors de plus de 65 ans, aux femmes enceintes et aux personnes en situation de handicap.

Lire aussi : Lyon : une exposition consacrée à Alphonse Mucha arrive au Grand Hôtel-Dieu