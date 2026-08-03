Placée en redressement judiciaire au printemps, l'agence web annécienne vient d'être reprise par un groupe parisien. Son fondateur, hier actionnaire majoritaire, y devient simple salarié.

Le 5 février 2026, Altimax cesse ses paiements. L'agence annécienne (Haute-Savoie) compte alors 18 salariés, contre 24 six mois plus tôt. Le 21 juillet, Datasolution la rachète et n'en garde que dix.

Fondée en 1998 par Philippe Brunet, Altimax grandit avec le numérique naissant : sites web, identités de marque, films. L'agence, installée au parc Altaïs à Chavanod, ajoute plus récemment à son catalogue le GEO, le référencement pensé pour les moteurs d'intelligence artificielle, ainsi que les agents conversationnels, des expertises encore rares chez les agences régionales. Elle a notamment conçu l'identité et la campagne de lancement d'une offre bancaire du Crédit Agricole des Savoie, et travaillé pour Porsche, Decathlon ou le studio Ubisoft Annecy.

Le sureffectif qui a tout emporté

Le chiffre d'affaires recule de 12 % en 2025, à 2 millions d'euros. Philippe Brunet, président et associé majoritaire à 75 %, explique ce recul par un contexte économique dégradé, qui a gelé plusieurs projets clients et mécaniquement gonflé les effectifs au regard de l'activité réelle. Deux départs volontaires et quatre licenciements économiques ramènent l'effectif à dix-huit dès la fin mai.

Le redressement judiciaire, ouvert dans la foulée par le tribunal de commerce d'Annecy, ne vise pas à liquider l'entreprise. Il organise sous contrôle du tribunal la recherche d'un repreneur, à travers un plan de cession. Ce dernier fixe combien d'emplois le nouvel actionnaire s'engage à conserver, sans obligation de tous les reprendre.

Rentable pour l'un, en trop pour l'autre

Le repreneur, lui, ne parle pas de crise mais d'opportunité. "Je reprends un périmètre que je sais rentable. Altimax est une agence reconnue, portée par des équipes expérimentées", déclare Jean-Claude Noguès, président de Datasolution, dans un communiqué. Groupe parisien de transformation digitale fort de 43 millions d'euros de chiffre d'affaires, déjà implanté à Lyon et à Chambéry, Datasolution ajoute là sa 19 acquisition en dix ans.

Brunet, lui aussi, change de registre. Sur le site du groupe acheteur, il évoque "la solidité d'un groupe d'envergure internationale", loin du sureffectif qu'il décrivait au printemps. L'opération efface pourtant jusqu'au nom de son agence : il en devient directeur de Jetpulp, la marque créative du groupe, tandis que Loïc Perrot, son ex-directeur général, prend la tête de l'agence Datasolution Annecy. Les dix salariés conservés restent, pour l'instant, dans les locaux de Chavanod.

Datasolution, elle, poursuit son offensive : dix-neuf rachats en dix ans, et l'ambition de devenir la référence numérique régionale. La vingtième acquisition ne devrait pas tarder.