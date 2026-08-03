Haute-Savoie : Féroce lève 3 millions d’euros et lance ses boxes protéinées 

En juillet 2026, la start-up Féroce, spécialiste des protéines animales enrichies, a levé 3 millions d'euros. Après ce tour de table conséquent, David Nicolas, son fondateur, prévoit plusieurs nouveautés.

Née il y a tout juste deux ans, en juillet 2024, la jeune entreprise haut-savoyarde Féroce, spécialisée dans les viandes et poissons à haute valeur nutritionnelle issus de filières d'élevage régénératif, annonce une levée de fonds de 3 millions d'euros afin d'accélérer son développement et de rendre son offre plus accessible au plus grand nombre.

Cette opération combine notamment une campagne de financement participatif menée sur la plateforme Crowdcube, qui a permis de réunir 1,48 million d'euros auprès de plus de 800 clients-investisseurs, complétée par des investissements privés.

De nouveaux projets déjà opérationnels

Grâce à cette levée de fonds, l'entreprise basée à Orcier a annoncé il y a quelques semaines, sur son compte LinkedIn, entendre structurer son modèle de box surgelée, vendue par abonnement, afin, selon eux, de réduire le prix de ses produits et de les rendre accessibles à davantage de familles. La box M, au prix de 149 euros pour six choix, et la box L, pour douze choix et 249 euros sont d'ores et déjà disponibles à la commande pour une fréquence de 4, 6 ou 8 semaines.

Grâce à cette levée de fonds, la start-up prévoit aussi d’étendre son offre : après la viande, Féroce s’attaque aux poissons. Le filet de truite est déjà vendu sur le site, dont les poissons viennent d’Aveyron. La sardine sera prochainement intégrée au catalogue.

Les fonds serviront également à sécuriser des engagements de long terme auprès de ses fermes partenaires, dans l'objectif de soutenir des systèmes d'élevage de viande française prenant en compte la santé humaine et le respect de l'environnement. Un élément clé pour son fondateur, David Nicolas, adepte d’ultra-trails et avide d’explorer les potentiels du corps humain. Sa société Féroce, il l'a développée autour d'un positionnement centré sur la qualité nutritionnelle des produits, avec des produits enrichis en abats et garantis sans pesticides, métaux lourds, ni antibiotiques.

Après avoir validé son modèle économique avec près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dès sa première année d'activité, l'entreprise souhaite désormais changer d'échelle en se concentrant pour l’heure sur le marché français. L’entreprise vise les 50 millions de chiffre d’affaires annuel d'ici 2050.

Former une communauté fédérée autour de la nutrition

Au-delà de la commercialisation de ses produits, Féroce mise également sur une importante stratégie de création de contenus pour sensibiliser son public aux questions d'alimentation et d'agriculture.

Sur leur chaîne YouTube, ils s’attachent à partager des conseils culinaires, des recettes, des conversations avec leurs éleveurs mais aussi avec Marion Kaplan, nutritionniste, sur les bienfaits de manger de la protéine animale, une question qui ne fait pas consensus parmi les spécialistes. En bref, un canal qui se présente comme une ôde à la viande et, bientôt, au poisson.