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Conférence à Polymeris (@Polyméris)

Polymeris récompensé aux Prix et Lauriers Qualité 2026

  • par Augustin Monin

    • Le pôle national de compétitivité Polymeris a été récompensé par France Qualité et a reçu le Laurier de la qualité, niveau Argent.

    Le pôle national de compétitivité Polymeris, notamment implanté à Bellignat (Ain), à Charbonnières-les-Bains (Rhône) et à Orléans (Loiret), a reçu le Laurier de la qualité, niveau Argent, décerné par France Qualité, pour « avoir réussi à transformer une fusion complexe de plusieurs entités en projet collectif. » Le jury de France Qualité justifie son choix en ces termes : « La réussite de Polymeris réside précisément dans sa capacité à avoir transformé une opération de fusion en véritable projet collectif. »

    Depuis cette fusion, Polymeris a connu une forte croissance et a progressivement élargi son périmètre d’intervention, passant d’une logique principalement territoriale à une organisation capable d’agir à l’échelle nationale, européenne et internationale.

    Créé à la suite de la fusion de plusieurs structures en 2021, Polymeris est le pôle de compétitivité de référence des filières caoutchouc, plastique et composites. L’organisation fédère des entreprises, des centres de recherche, des établissements de formation, des financeurs et des acteurs institutionnels afin d’accélérer l’innovation et le développement industriel de ces secteurs en France et en Europe. L’ensemble de ces acteurs rassemble près de 600 membres.

    Patrick Vuillermoz, directeur général de Polymeris, conclut : « C’est toute la dynamique portée par le pôle qui est valorisée, confirmant la place de Polymeris comme acteur de référence au service de l’industrie. »

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