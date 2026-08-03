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(Image d’illustration. © PHILIPPE HUGUEN / AFP)

Rhône : porté disparu après une soirée, un trentenaire finalement retrouvé alcoolisé

  • par LR

    • Une disparition jugée inquiétante a mobilisé une dizaine de gendarmes dimanche à Saint-Bonnet-de-Mure. L'homme a finalement été retrouvé quelques heures plus tard dans les rues de la commune.

    Une importante mobilisation de la gendarmerie a eu lieu dimanche en fin d'après-midi à Saint-Bonnet-de-Mure après le signalement de la disparition inquiétante d'un homme de 31 ans. Son épouse, sans nouvelles depuis la fin d'une soirée entre amis dans la nuit de samedi à dimanche, a donné l'alerte.

    Selon Le Progrès, une dizaine de militaires ont été engagés pour le retrouver. En raison des fortes chaleurs, les recherches n'ont toutefois pas pu être menées avec un chien spécialisé.

    Le trentenaire a finalement été localisé vers 19 heures, déambulant dans les rues de la commune. Selon les premiers éléments, il présentait encore un taux d'alcoolémie élevé. D'après les gendarmes, il aurait simplement prolongé sa soirée, mettant ainsi fin à une disparition qui avait suscité de vives inquiétudes.

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