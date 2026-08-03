Ce sera Fenerbahçe ou Sturm Graz pour l'OL pour son potentiel barrage de Ligue des champions

Corentin Tolisso avec le maillot de l’Olympique Lyonnais lors des matchs de préparation à la saison 2026/2027. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Avant même son 3e tour préliminaire face au Sparta Prague ce mardi, l'OL connaît déjà son adversaire potentiel en barrages de la Ligue des champions.

Le tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a réservé un potentiel adversaire plutôt costaud à l'Olympique lyonnais. Si les hommes de Paulo Fonseca éliminent le Sparta Prague au troisième tour préliminaire, ils retrouveront sur leur route le vainqueur de la double confrontation entre Fenerbahçe et Sturm Graz.

Les barrages, disputés les 18 ou 19 août puis les 25 ou 26 août, constitueraient la dernière étape avant la phase de ligue de la C1. L'OL jouerait le match aller à l'extérieur avant de recevoir au Groupama Stadium au retour.

Mais avant de penser à ce rendez-vous, les Lyonnais devront d'abord négocier une double confrontation déjà capitale face au Sparta Prague. Le match aller est programmé ce mardi soir en République tchèque, avec un retour le 11 août à Décines. Cette qualification revêt un enjeu sportif, mais aussi financier. Accéder à la phase de ligue offrirait au club rhodanien des recettes précieuses, dans un contexte où la direction poursuit son chantier de reconstruction de l'effectif.

Les derniers signaux restent toutefois contrastés. Corrigé 4-0 par le Betis Séville lors de son ultime match de préparation, l'OL a affiché de nombreuses fragilités. Paulo Fonseca espère désormais que l'arrivée de Loïs Openda apportera davantage de poids offensif pour lancer la saison européenne sur de meilleures bases.