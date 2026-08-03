Armé d'un couteau, il repart avec une cinquantaine d'euros après un vol à la Part-Dieu

Un institut de beauté du centre commercial Westfield La Part-Dieu a été la cible d'un vol à main armée samedi soir. Le suspect est activement recherché.

Un homme est recherché après un vol commis samedi vers 20 h 15 dans un institut de beauté du centre commercial Westfield La Part-Dieu, à Lyon. Selon les informations du Progrès, le suspect, âgé d'une trentaine d'années, est entré dans la boutique muni d'un couteau avant de s'emparer de la caisse.

Dans sa précipitation, il l'a fait tomber au sol et a récupéré une partie des billets éparpillés avant de prendre la fuite. Le butin est estimé entre 50 et 70 euros. Aucune blessure n'est à déplorer et l'arme n'aurait pas été utilisée pour menacer directement l'employée présente.

Une enquête a été ouverte. Les policiers disposent notamment des images de vidéosurveillance du centre commercial et de la boutique. Le suspect, qui n'aurait pas pris soin de masquer son visage ni de porter des gants, pourrait également avoir laissé des traces exploitables sur la caisse.