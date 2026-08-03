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Trottinette électrique
Trottinette électrique ©Romane Thevenot

Lyon : il circule sur sa trottinette électrique débridée et crache sur des passants à la Part-Dieu

  • par LR

    • Samedi 1er août, un homme a été interpellé dans le quartier de la Part-Dieu (3e arr.) pour avoir circulé sur sa trottinette électrique débridée et craché sur des passants.

    Aux alentours de 22 h 30, samedi 1er août, la police a interpellé un homme circulant sur le boulevard Marius Vivier Merle, dans le 3e arrondissement, à trottinette électrique débridée.

    Selon nos confrères du Progrès, le suspect aurait été aperçu quelques minutes plus tôt sur son engin électrique, roulant à vive allure et de façon dangereuse. Il aurait même craché sur des patients à plusieurs reprises.

    Après son interpellation, l’homme a été placé en garde à vue. Il aurait été libéré à l’issue de celle-ci, mais fait l’objet de poursuite de la part du tribunal judiciaire.

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