Lyon : il circule sur sa trottinette électrique débridée et crache sur des passants à la Part-Dieu

Samedi 1er août, un homme a été interpellé dans le quartier de la Part-Dieu (3e arr.) pour avoir circulé sur sa trottinette électrique débridée et craché sur des passants.

Aux alentours de 22 h 30, samedi 1er août, la police a interpellé un homme circulant sur le boulevard Marius Vivier Merle, dans le 3e arrondissement, à trottinette électrique débridée.

Selon nos confrères du Progrès, le suspect aurait été aperçu quelques minutes plus tôt sur son engin électrique, roulant à vive allure et de façon dangereuse. Il aurait même craché sur des patients à plusieurs reprises.

Après son interpellation, l’homme a été placé en garde à vue. Il aurait été libéré à l’issue de celle-ci, mais fait l’objet de poursuite de la part du tribunal judiciaire.