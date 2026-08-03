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(Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Les supporters de l’ASVEL dénoncent le "manque de communication" de la part du club

  • par Clémence Margall

    • Les King Gones s'inquiètent du manque de transparence de la part du club de basket et estiment qu’ils méritent d’être "considérés et informés."

    Quelques heures après que l’ASVEL a annoncé que son budget de la saison 2026-2027, largement revu à la baisse (passant de 59 à 24 millions d’euros), a été validé par la Direction nationale du conseil et du contrôle de gestion (DNCCG), le gendarme financier de la Ligue nationale de basket, les supporters n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement.

    Dans un communiqué, les Kings Gones ont en effet dénoncé "le manque de communication" autour de la situation du club "qui nourrit l’incompréhension, la frustration et la colère des abonnés et des supporters." Une inquiétude légitime alors que le président du club, Tony Parker, a qualifié vendredi dernier ce budget de "point d’étape difficile" ayant "un impact immédiat" sur la masse salariale en ce début de saison.

    Ils ajoutent : "Nous savons que la vie d’un club est faite de périodes complexes et que certaines décisions ne peuvent être rendues publiques immédiatement. En revanche, le silence ne peut devenir un mode de fonctionnement. Les supports, président à domicile comme à l’extérieur, méritent d’être considérés et informés."

    "Un point d’étape difficile" : Tony Parker s’explique sur le budget de l’ASVEL, revu à la baisse pour la saison 2026-2027

    "Notre passion nous oblige aussi à exprimer nos inquiétudes"

    Assurant être conscient que le groupe "doit continuer à progresser" pour "franchir le cap des 150 adhérents et remplir encore plus le Kop dans une agglomération où l’offre sportive est particulièrement dense", les supporters assurent que ces ambitions "ne pourront être atteintes que si chacun avance dans la même direction, avec davantage de dialogue et de transparence." C’est donc "du respect, de la considération et une communication à la hauteur de l’engagement des supporters" que les King Gones demandent.

    Et de conclure : "L’ASVEL est un club historique. C’est précisément parce que nous en sommes profondément attachés que nous prenons aujourd’hui la parole. Notre soutien à l’équipe restera total, mais notre passion nous oblige aussi à exprimer nos inquiétudes lorsque nous estimons que l’avenir du club est en jeu."

    Lire aussi : Président et actionnaire majoritaire, Tony Parker va devenir entraineur de l'Asvel

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