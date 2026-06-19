Fête de la musique dans les pentes de La Croix-Rousse. ©Cheyenne Gabrelle

La 45e édition de la Fête de la musique promet une programmation musicale très diversifiée à Lyon ce week-end. Nous vous avons concocté nos immanquables.

Cette année, la Fête de la musique se déroule un dimanche, le 21 juin. À l’occasion de la 45e édition de cet événement national, de nombreuses animations sont prévues. Et ce, du vendredi au dimanche (et même le lundi matin pour les plus fêtards d’entre vous). "Une occasion rêvée de s’immerger dans le flot de musiques qui irrigue les rues et de profiter, en particulier, du programme concocté par la Ville de Lyon", affirme la municipalité.

Comme chaque année, la cour d’honneur de l’Hôtel de Ville accueillera l’un des temps forts de cette édition. L’Orchestre symphonique de Lyon proposera deux concerts gratuits dimanche à 19 heures puis à 21 heures autour du thème "Héros et légendes". On y retrouvera des musiques issues des univers de Disney et du cinéma, avec notamment des extraits des Aristochats, d’E.T., de Toy Story ou encore de Cendrillon.

Autre incontournable, les quais lyonnais se transformeront en immense scène à ciel ouvert. De 18 heures à minuit, des groupes de pop-rock, des chorales, des formations funk, soul ou métal se succéderont sur plusieurs scènes installées quai Saint-Antoine, quai Victor-Augagneur et quai Romain-Rolland.

©Nicolas Auproux

Le parc de Gerland en mode électro

Les amateurs de musiques électroniques ont rendez-vous dimanche au parc de Gerland pour "Le Parc Electro". Cinq collectifs lyonnais investiront les lieux de 12 à 23 heures avec deux scènes dédiées à la techno, l’acid, le dub et la bass music. L’événement est accessible à prix libre sur inscription.

@Parc Électro

Trois jours intenses place Saint-Vincent

La Fête de la musique version XXL prendra également possession des quais de Saône. Le collectif Pépouze Lyon, en partenariat avec Red Bull France, organise dimanche un open air inédit place Saint-Vincent, au pied de la Fresque des Lyonnais. Un 4x4 servira de scène mobile pour accueillir les DJ’s Toma et Double Délice pour une journée placée sous le signe de la disco house, de 16 heures à 23 heures.

Une édition adaptée à la canicule

Face aux fortes chaleurs attendues ce week-end, la Ville de Lyon a annoncé plusieurs ajustements. Les 11 scènes labellisées bénéficieront d’espaces ombragés et les horaires des concerts ont été pensés pour privilégier la fin de journée. Des points d’eau et des fontaines seront signalés au public, tandis que les équipes techniques et les agents municipaux disposeront de dispositifs de protection renforcés.

La municipalité prévient également que certains événements pourraient être modifiés, voire annulés, si les conditions météorologiques l’exigent. Le premier groupe programmé place Charles-de-Gaulle, devant l’Auditorium, a déjà été déprogrammé.

La programmation complète est à retrouver sur le site de la Ville de Lyon.

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