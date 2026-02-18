Actualité
Mohamed Chihi adjoint
Entretien avec Mohamed Chihi, adjoint en charge de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité de la ville de Lyon © Antoine Merlet

"Un interlocuteur parmi d’autres": à Lyon, les écologistes accusés d'avoir travaillé avec la Jeune Garde

  • par Romain Balme
  • 1 Commentaire

    • En cause, une interview de Mohamed Chihi, l'adjoint à la sécurité de Grégory Doucet qui avait affirmé que des échanges avaient eu lieu avec la Jeune Garde, pour lutter contre l'expansion de groupuscules d'extrême droite.

    Après l'agression mortelle de Quentin Deranque le 12 février, la majorité écologiste de la mairie de Lyon a été accusée d'avoir travaillé avec la Jeune Garde, groupuscule d'ultragauche auquel auraient appartenu les six suspects identifiés par les enquêteurs selon Le Progrès.

    La droite a retrouvé une interview de Mohamed Chihi, l'adjoint à la sécurité de Grégory Doucet, accordée en février 2022 au Petit Bulletin, dans laquelle il affirme avoir travailler "avec un groupe de liaison sur les extrêmes droites", comprenant notamment Muriel Ressiguier, présidente de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la lutte contre les groupuscules d'extrême-droite, le député Thomas Rudigoz mais aussi… la Jeune Garde.

    À cette époque, plusieurs mouvements identitaires s'étaient installés dans le Vieux-Lyon, poussant Grégory Doucet à envoyer deux courriers aux ministères de la Justice et de l'Intérieur pour demander la dissolution de ces groupuscules.

    "J’ai toujours agi dans un seul objectif, protéger les habitants de Lyon"

    Dans un communiqué diffusé hier, l'adjoint à la sécurité rapporte que la Jeune Garde, "comme d'autres associations", "a été un interlocuteur parmi d’autres dans une démarche plus large de compréhension des phénomènes de violence sur la voie publique". Il explique également que "des échanges ont eu lieu avec la Jeune Garde dans ce contexte (…) au cours de l’année 2021. Ces échanges n’ont pas été poursuivis par la suite. Par ailleurs, aucune subvention, de quelque nature que ce soit, ne leur a été attribuée".

    Pierre Oliver s'est aussi attaqué à la majorité écologiste par l'intermédiaire d'un post X (anciennement Twitter). Le maire du 2ème arrondissement a déterré un tweet de la section rhodanienne du parti écologiste datant de 2024 qui annonçait qu'une" trentaine d'organisations associatives, syndicales et politiques seront dans la rue". Parmi les drapeaux qui apparaissent sur le visuel du post, on aperçoit celui de la Jeune Garde. "Défiler aux côtés de la Jeune Garde et en assurer la promotion publique n’est pas anodin. À la lumière des événements récents, les Lyonnais sont en droit de demander des explications à la majorité municipale", dénonce Pierre Oliver.

    À un mois des élections municipales, le décès de Quentin Deranque s'immisce dans la campagne et renforce les tensions entre les différents camps. Une tension qui devrait s'accentuer alors qu'une alliance entre LFI et les écologistes au deuxième tour n'a pas été écartée. Le parti dirigé par Jean-Luc Mélenchon est en pleine tourmente pour ses liens supposés avec la Jeune Garde. Et pour cause, le fondateur du groupuscule, Raphaël Arnaud est actuellement député LFI du Vaucluse. Bien que la France Insoumise et la Jeune Garde ont nié toute implication dans le lynchage de Quentin, l'un des suspects interpellé hier est Jacques-Élie Favrot, assistant parlementaire de Raphaël Arnault et co-fondateur du groupuscule antifasciste.

    Lire aussi :

    à lire également
    SDMIS sapeurs pompiers
    Lyon : deux blessés graves dans un feu d'appartement

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    SDMIS sapeurs pompiers
    Lyon : deux blessés graves dans un feu d'appartement 11:44
    Mohamed Chihi adjoint
    "Un interlocuteur parmi d’autres": à Lyon, les écologistes accusés d'avoir travaillé avec la Jeune Garde 11:10
    Lyon : accusée à tort d’avoir participé à l'agression de Quentin Deranque, Blandine Bardinet porte plainte pour diffamation 10:44
    Le parc de Miribel-Jonage
    La Métropole de Lyon étend son périmètre de protection des espaces naturels au Grand Parc de Miribel-Jonage 10:34
    voiture police faits-divers
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : onze interpellations, dont l'assistant du député LFI Raphaël Arnault 10:32
    d'heure en heure
    Hotel de la Métropole
    Métropole de Lyon : "le premier pôle numérique responsable va voir le jour dans la ZAC Bron-Parilly 10:00
    vague de chaleur canicule lyon
    Transition écologique : la branche lyonnaise des Shifters interpelle les candidats aux élections locales 09:31
    Un candidat à la mairie du 7e appelle la Ville de Lyon et la préfecture à interdire la marche pour Quentin ce samedi 08:59
    Pollution : la qualité de l’air à Lyon est toujours moyenne ce mercredi  08:25
    Vent, crues, avalanches… La région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune  07:57
    Nuages et éclaircies
    Météo : des nuages, mais des températures plus douces attendues ce mercredi à Lyon  07:15
    Métropole de Lyon : Marie-Charlotte Garin veut "pérenniser" le Revenu de solidarité jeunes 07:00
    police Lyon
    Mort de Quentin à Lyon : quatre suspects interpellés, dont l’assistant parlementaire Jacques-Élie Favrot 17/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut