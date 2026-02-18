Lyon : accusée à tort d’avoir participé à l'agression de Quentin Deranque, Blandine Bardinet porte plainte pour diffamation

L’ancienne militante du groupuscule antifasciste la Jeune Garde n’était pas présente à Lyon le 12 février, comme cela a été rapporté par plusieurs militants identitaires. Elle a annoncé porter plainte pour diffamation "en raison des mensonges colportés à son endroit".

Suite à la violente agression et la mort de Quentin Deranque, militant nationaliste de 23 ans, à Lyon la semaine dernière, plusieurs militants et internautes d’extrême droite n’ont pas tardé à divulguer des noms de potentiels suspects, dont celui de Blandine Bardinet, ancienne membre du groupuscule la Jeune Garde, dissous en juin dernier, mais dont la décision est aujourd’hui contestée devant le Conseil d’Etat.

C’est le cas notamment de Damien Rieu, l’ancien porte-parole de Génération identitaire (groupe dissous en 2021), qui a cru reconnaître la jeune femme sur les vidéos et demandait dans un post X, depuis supprimé, "Blandine Bardinet, tu étais où jeudi soir ?". Une accusation également reprise par la présidente de Némésis, Alice Cordier, sur Europe 1 qui a déclaré : "Je vais parler avec prudence puisque pour l’instant l’enquête est en cours, mais nous, nous avons identifié une jeune femme […], il s’agirait de Blandine Bardinet", avant être immédiatement reprise par Pascal Praud. "Ne citons pas de nom, Alice. […] Il n’est pas utile de citer des noms à l’antenne puisque les enquêtes sont en cours", a-t-il tenté de corriger.

Pour rappel, onze suspects ont désormais été interpellés ce mercredi 18 février. Parmi eux se trouvent en effet des proches de la Jeune Garde, dont l'assistant parlementaire du député de la France Insoumise (LFI) Raphaël Arnault, Jacques-Élie Favrot.

Blandine Bardinet se trouvait en Amérique du Sud

Une mise en cause très grave alors que la jeune femme se trouvait en réalité en Amérique du Sud au moment des faits, et ce, "pour une durée prévue de plusieurs mois". En effet, selon les informations du service CheckNews de Libération confirmant celles du Monde, Blandine Bardinet a bien pris un avion la veille des faits, soit le mercredi 11 février, en début de soirée, avant d’arrivée à sa destination le jeudi. Les billets d’avion ainsi que le visa tamponné par les autorités locales le 12 février confirment ses déclarations.

Son père, directeur de la valorisation territoriale et des relations internationales à la Métropole de Lyon, a indiqué à nos confrères que plusieurs informations personnelles avaient été divulguées par l’extrême droite. "Ils ont publié son nom, le mien, celui de ma femme", précise ainsi Quentin Bardinet, également accusé par les militants d’ultra-droite d’user de son poste pour protéger sa fille.

Blandine Bardinet ajoute : "Ma grand-mère a été appelée, ma petite sœur a été appelée, ma mère a été appelée, leur adresse est menacée à Lyon, ça prend des proportions énormes. Je crains pour la sécurité de ma famille".

Une plainte pour diffamation déposée

La jeune femme et son avocat Me Raphaël Kempf ont annoncé dans un communiqué porter plainte pour diffamation "en raison des mensonges colportés à son endroit". "Le nom et la photo de Madame Bardinet ont été livrés en pâture sur les réseaux sociaux, la mettant en danger mais également ses proches et notamment ses parents. (…). Méprisant les faits et la vérité, ces leaders d’opinion de l’extrême-droite sur les réseaux sociaux ont déclenché une vague de cyberharcèlement qui a visé ma cliente et ses proches", ajoutent-ils.

La plainte vise ainsi Damien Rieu, l’influenceuse Mila Orriols, Jean-Eudes Jannat, Eurydice Ndong, Raphaël Ayma et le syndicat l’UNI.