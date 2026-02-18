Lyon : deux blessés graves dans un feu d'appartement

Mercredi 18 février au matin, un incendie s'est déclenché dans un immeuble du 8e arrondissement à Lyon. Deux personnes en urgence absolue ont été transportées à l'hôpital.

Ce mercredi 18 février, aux alentours de 7 h 30 du matin, un incendie s'est déclaré au deuxième étage d'un immeuble de la rue Henri-Pensier à Lyon (8e).

Selon les informations du Progrès, confirmées par Lyon Capitale, trois personnes, dont deux en urgences absolues, auraient été prises en charge et emmenées dans des centres hospitaliers. Il s'agit d'un homme qui se serait défenestré pour échapper aux flammes et d'une femme, intoxiquée par les fumées. Un enfant de dix ans a été transporté à l'hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron en urgence relative.

Cinq blessés légers et une vingtaine de personnes habitant l'immeuble ont également été évacués. Au total 84 sapeurs-pompiers et 35 engins ont été mobilisés sur place. Si le feu est éteint depuis 9 h, les sapeurs-pompiers du Rhône précisaient que l'intervention était toujours en cours à 10 h.

Lire aussi : Près de Lyon : une adolescente met fin à ses jours dans un centre de protection de l'enfance