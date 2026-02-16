Actualité

Saint Valentin : l'Auvergne-Rhône-Alpes en tête des dépenses pour un repas au restaurant

  • par Romain Balme

    • Avec ses 91 euros déboursés par convives, l'Auvergne-Rhône-Alpes se place en tête du classement des régions les plus dépensières. Une Saint Valentin marquée par une addition record à 1 872 euros.

    Première… En dépenses. Pour la Saint Valentin, la région Auvergne-Rhône-Alpes sort le grand jeu. Avec ses 91 euros par personne pour un repas au restaurant, le territoire se place en tête des régions les plus dépensières selon le rapport de Sunday, la société de solutions de paiements au restaurant. Un chiffre exhorbitant au regard de la moyenne nationale qui s'élève uniquement à… 49 euros par personne.

    A la dernière position, la Bretagne avec ses 41 euros par personne. 41 euros, c'est aussi le prix moyen national d'une table pour deux en temps normal, preuve que, quand on aime, on ne compte pas. Un résultat qui s'explique aussi par l'omniprésence des menus spéciaux pour la Saint Valentin, avec des tarifs beaucoup plus élevés.

    Une addition record à 1 872 euros

    En Ile-de-France, on voit les choses en grand. Une addition s'élevant à 1 872 euros a été enregistrée en ce 14 février. À noter qu'à l'échelle nationale, 21 % des couples ont partagé l'addition contre un tiers les années précédentes. Une générosité qui s'accentue aussi du côté des pourboires puisque 43 % des tables en ont laissé un, avec un record de 56 euros.

    Enfin, le repas de la Saint Valentin a été plutôt long, avec une moyenne de 1 h 55 passé à table, et qui s'élève jusqu'à 2 h 13 dans la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (PACA). Les habitants des Hauts-de-France sont plus pressés puisque la durée moyenne de leur repas atteint seulement... 59 minutes. En tout cas, ce repas de la Saint Valentin aura plutôt été apprécié par les convives, avec une note moyenne de 4,5/ 5 selon Sunday.

    Lire aussi : Réveillon du Nouvel An : un habitant d'Auvergne-Rhône-Alpes dépense en moyenne 65 euros au restaurant

    Lyon : quatre kayakistes chavirent sur le Rhône, un septuagénaire en urgence absolue

