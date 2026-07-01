Escapades dans le Jura : recharger ses batteries au vert

Ses paysages préservés de moyenne montagne, parcourus de forêts et de lacs d’un bleu cristallin, invitent à faire le plein de nature. Aux beaux jours, en mode aventure ou farniente au bord de l’eau, la diversité des activités sportives offertes par le Jura n’a d’égale que la richesse de ses sites patrimoniaux et sa gastronomie typique.

À 1 heure 30 en voiture de Lyon, ses tranquilles lacs turquoise, cascades, belvédères panoramiques et villages de caractère sont la promesse, pour quelques jours ou semaines, de se reconnecter à un art de vivre authentique, au plus proche de la nature. Pour les visiteurs en quête de fraîcheur et de grands espaces, cap sur le Haut-Jura et le Pays des lacs !

Nature sauvage et traditions du Haut-Jura

Sur les hauteurs de Saint-Claude, les Hautes-Combes, avec leurs vastes étendues de forêts d’épicéas et combes profondes, ont un petit air de Canada.

La multitude de sentiers balisés, tous niveaux, invitent à la randonnée, à pied, en VTT ou même en trail. Les plus sportifs s’émerveilleront depuis le sommet du crêt Pela, point le plus élevé du département du Jura, culminant à 1 545 mètres avec une vue imprenable sur la chaîne des Alpes et le Mont-Blanc.

Ses villages typiques comme La Pesse ou Septmoncel-les-Molunes offrent un aperçu authentique de la vie jurassienne et ont conservé leurs traditions comme la taille de pierre ou la fabrication du doux bleu de Septmoncel, aussi connu sous son nom AOP de Bleu de Gex Haut-Jura.

Héritière de longues traditions artisanales, capitale de la pipe et du diamant, la cité de Saint-Claude est aussi un point de départ privilégié pour des randonnées balisées.

Plusieurs belvédères comme ceux de l’Ermitage ou du Replan offrent de jolis points de vue sur la ville.

Dans une ambiance de bout du monde, les cascades du Flumen, impressionnantes après la pluie, sont accessibles en famille (comptez environ 1 heure 30 aller-retour). Dans le même secteur, la cascade de la Queue de Cheval est plus fine et semble glisser le long de la roche comme la crinière d’un cheval. Ne manquez pas la visite du musée de l’Abbaye et son mélange entre art moderne et vestiges médiévaux, un site complètement inattendu !

Le lac des Rousses © www.stephane-godin.com / Jura Tourisme

La station des Rousses, un coin de paradis quatre saisons

Autre havre de paix, les Rousses, station de ski l’hiver, se transforment l’été venu en un vaste terrain de jeux où crêtes, monts et forêts majestueuses succèdent aux rivières et cascades.

Plus d’une trentaine de circuits de randonnées sont proposés laissant également la part belle aux cyclistes, vététistes, mais aussi à l’escalade, à l’équitation, au golf, au parcours d’orientation et même la cani-rando avec les chiens de traîneaux.

Ne manquez pas de faire un tour au Fort des Rousses. Cet ancien ouvrage militaire est aujourd’hui l’une des plus grandes caves d’affinage d’Europe, où le fameux Comté prend toutes ses saveurs.

Plage de Surchauffant au lac de Vouglans © www.stephane-godin.com / Jura Tourisme

Envoûtant lac de Vouglans

Avec ses 35 kilomètres de long, ses trois plages aménagées et ports, les activités sur et autour du lac de Vouglans foisonnent : paddle, canoë, pêche, baignade, kayak, pédalo ou tout simplement farniente au bord de l’eau. Troisième en France par sa taille, ce lac artificiel, avec ses eaux turquoise et ses rives sauvages, est une petite pépite de nature. La base sportive de Bellecin est le spot parfait pour pratiquer les sports nautiques ou tout simplement profiter de cet environnement préservé.

La cascade de Baume-les-Messieurs © www.stephane-godin.com / Jura Tourisme

Falaises, grottes et reculées

Le Jura offre une autre spécificité naturelle : ses reculées, vallées en cul-de-sac marquées par d’abruptes falaises calcaires.

Site emblématique et labellisé “plus beau village de France”, la reculée de Baume-les-Messieurs avec sa grotte, son abbaye du IXe siecle et sa cascade est un des joyaux patrimoniaux jurassiens.

Autre reculée jurassienne typique, celle de Blois-sur-Seille se prête à une belle boucle pédestre (5,9 kilomètres, comptez 2 heures 30).

Non loin, l’étincelante grotte des Moidons et ses innombrables stalactites vient de rouvrir. Enfin, plus confidentielles, les reculées de Gizia et Revigny-Conliège (avec son ermitage) offrent une atmosphère sauvage et mystérieuse.

Balade sur le Doubs en bateau électrique à Dole © Salomé Robin / Jura Tourisme

Un patrimoine et des villages de caractère

Terre de nature, le Jura s’enorgueillit aussi de pépites patrimoniales dont la fameuse Grande Saline, spectaculaire site industriel lié à l’histoire du sel dans la région, “or blanc” pendant des siècles, aujourd’hui classée à l’Unesco.

Mais des bourgades plus méconnues, comme Saint-Amour, plus près de Lyon, avec ses ruelles pavées et ses maisons à colombages ou Nozeroy, à proximité de Champagnole, avec ses ruelles médiévales et son atmosphère “petite ville de montagne” permettent de varier les ambiances.

Plus au nord, Dole, ville de naissance de Pasteur, invite à la flânerie et à la gourmandise. L’ancienne capitale de la Franche-Comté, à l’image du département du Jura, allie nature, patrimoine et tradition culinaire.

Bon plan !

Le portail et l’application jura-outdoor.com recense plus de 400 itinéraires balisés (rando, vélo, VTT, trail ou gravel) avec géolocalisation, mode hors connexion, traces GPX, points d’intérêts, etc. Au total, le Jura recense plus de 5 000 kilomètres de randonnées pédestres, de la balade familiale aux circuits plus sportifs dont l’Échappée Jurassienne, grand itinéraire pédestre et VTT/VTTAE franco-suisse.

Infos pratiques

Où loger ?

- Hôtel de l’Abbaye, hôtel familial depuis quatre générations, en bord de lac, à Grande-Rivière – hotel-abbaye-jura.com

- Gîte du lac de Chambly, chalet de charme avec chambres au décor raffiné, lac privé, à Doucier – domaine-lac-chambly.com

Où se restaurer ?

- Au Goût du Risoux, café-restaurant, cuisine traditionnelle et circuit court, à Bellefontaine

- Le Pré Fillet, table gourmande dans une ancienne ferme jurassienne, à Septmoncel

À ne pas manquer

- Les AOC Arbois et Château-Chalon fêtent leurs 90 ans. Grande journée de célébration le 7 juin pour Château-Chalon et le 18 juillet pour Arbois (conférences, dégustations, bal, etc.)

- Idéklic, festival jeunesse avec spectacles et ateliers, du 8 au 11 juillet, à Moirans

- Tour de France 2026, trois temps forts dans le Jura les 17 et 19 juillet au départ de Dole et Champagnole et le 3 août, arrivée de l’étape femme à Poligny

Plus d’infos et bons plans : jura-tourism.com