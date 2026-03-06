Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 6 au 8 mars

Festival, salon, vente de plantes... Lyon Capitale a sélectionné pour vous les bons plans à ne pas manquer pour ce week-end du 6 au 8 mars.

Chiner au Marché de la mode vintage

C'est devenu un événement incontournable à Lyon. Ce week-end, le Marché de la mode vintage fêtera sa 30e édition à la Sucrière. Le temps d’un week-end, Lyon se transformera en capitale du vintage. Mode, décoration, vinyles, mobilier ou encore affiches de cinéma, des exposants venus de toute la France partageront leurs trésors. Au programme également, des défilés, des animations ou encore des expertises pour vos objets. Bonus cette année, 30 objets cultes sélectionnés avec soin seront mis en avant à travers une exposition.

Voyager au festival Yggdrasil

Et si ce week-end était l'occasion de voyager dans un monde fantastique ? Les 7 et 8 mars, le festival Yggdrasil revient à Eurexpo pour une édition sur le thème des dragons. Entre artisans, concerts, spectacles, ateliers et décors immersifs, il devrait y en avoir pour tous les goûts. Plus de 30 invités, dont la voix française de Zelda, Adeline Chetail, ou encore l'acteur ayant interprété Seamus Finnigan dans la saga Harry Potter, Devon Murray, sont attendus.

Participer au festival "ça presse"

Vous n'avez pas pu participer au festival "ça presse" cette semaine ? Pas de panique, l'événement se prolonge. Pour sa 5e édition, le festival explore le thème "Surconsommer, jusqu’à quand ?" par le biais d'expositions, de débats, de films, d'ateliers et de dessins en direct. Journalistes, auteurs, chercheurs, illustrateurs et dessinateurs venus du monde entier, partageront leurs regards, leurs idées et leurs coups de crayon. 250 dessins sont notamment exposés au sein de l'Hôtel de Ville tout au long du week-end.

Acheter des plantes dans les pentes

Avec l'arrivée du printemps, quoi de mieux que de décorer son appartement avec de belles plantes vertes ? Pour vous aider à choisir les plus belles variétés, l'hôtel "Slo les pentes" accueillera un marché aux plantes ce week-end. Monstera, alocasia, pilea... Plus de 150 variétés rares et classiques seront mises en vente pour l'occasion. Et pour ceux qui ne souhaitent pas se ruiner, un cornet de boutures à trois euros sera également de la partie. Une réservation gratuite est nécessaire pour participer.

Boire un coup au salon des Vins

Le dernier bon plan risque de plaire aux amateurs de vin. Ce week-end, Eurexpo accueillera le salon des Vins et des Vignerons Indépendants dans le hall 7A. L'occasion de rencontrer et d'échanger avec les professionnels du secteur pour en apprendre plus sur le monde viticole. Attention à ne pas oublier votre verre de dégustation offert à l'entrée.

