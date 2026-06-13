Nos idées cadeaux pour la fête des pères

Une sélection réalisée dans les boutiques lyonnaises

Invitation au voyage

Comme tous les autres produits de la marque lyonnaise Un vingt-cinq millièmes, ce puzzle fabriqué artisanalement dans les environs de Lyon a été imaginé à partir de la carte IGN de la ville. 500 pièces à assembler avec patience afin de reconstituer le Rhône, la Saône, les neuf arrondissements… Aussi esthétique que récréatif, il se transforme, une fois fini, en un bel objet à encadrer et afficher.

Puzzle Lyon – 40 euros.

www.unvingtcinqmilliemes.fr

Chic et sportif

On peut faire du sport tout en restant élégant. Pour preuve, ce polo technique de chez Ayaq, conçu pour vous accompagner au quotidien, mais aussi en randonnée, lors de vos séances de running, d’escalade ou encore de trail. Fabriqué en Italie en polyester recyclé, il est doux, léger et offre une grande respirabilité.

Polo Laffrey – 100 euros.

Au Vieux Campeur – 70, cours de la Liberté, Lyon 3e

Muule – 23, quai Saint-Antoine, Lyon 2e

© Cholé Lapeyssonnie

Atelier cuir

Cordonnerie artisanale, maroquinerie sur mesure et boutique d’objets chinés, les Ateliers Boutique proposent des séances d’initiation à l’entretien du cuir. L’occasion de découvrir les bons gestes pour nourrir et embellir le cuir, savoir choisir les bons produits et surtout mettre la main à la pâte pour donner une deuxième jeunesse à vos chaussures préférées.

Ateliers initiation à l’entretien du cuir – Prix libre.

Les Ateliers Boutique – 39, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Réservation sur www.lesateliersboutique.com

Polo de la marque lyonnaise Atelier Antoine de Saint-Exupéry® © Studio Noël Bouchut

L’élégance responsable

En jersey de lin solide, respirant et léger, ce polo de la marque lyonnaise Atelier Antoine de Saint-Exupéry® est idéal pour les journées chaudes et escapades estivales. Tombé parfait, style intemporel, couleur profonde… il deviendra vite un indispensable de tout vestiaire masculin. Cerise sur le gâteau : il est 100 % made in France et façonné à Lyon.

Polo Casablanca Classic Blue – 190 euros.

Atelier Antoine de Saint Exupéry® – 45, rue de Brest, Lyon 2e

https://www.atelier-adese.fr/

Casque lumineux

Si vous êtes un adepte des mobilités douces et que vous ne souhaitez sacrifier ni le style ni la sécurité, optez pour le casque Life de la marque Overade. Un concept unique au monde qui intègre éclairage à l’avant et à l’arrière, des clignotants, des appels de phare et un feu stop super puissant. Design et brevet français, boucle magnétique, sangles en cuir végane, il dispose en plus d’une belle autonomie de 20 heures.

Casque Life Overade – À partir de 149 euros sans les options.

En selle Marcel – 5, rue Jussieu, Lyon 2e

Cyclable – 3, rue Antoine-de-Saint-Exupéry, Lyon 2e

Gel douche fraîcheur

Sans sulfate, sans parabène, sans ingrédient d’origine animale, ce nouveau gel douche de la marque Horace convient à toutes les peaux et nettoie en douceur, tout en hydratant la peau. Ses parfums d’eucalyptus et de sauge procurent une sensation de fraîcheur immédiate et transforme votre douche en un voyage au cœur du bush australien. Une senteur qui se décline en pain de savon, déodorant et en hydratant corps nourrissant.

Gel douche Eucalyptus & Sauge – À partir de 9 euros les 250 ml.

Horace – 49, rue de la République, Lyon 2e

Le goût de l’authentique

Lauréat du championnat du monde de pâté en croûte en 2023, Frédéric Le Guen-Geffroy a rassemblé dans cet ouvrage soixante recettes de ce mets emblématique ainsi que les créations de dix chefs invités pour l’occasion. Le résultat : un très beau livre qui séduira les amateurs de produits authentiques et raffinés aussi bien par son esthétique que par ses recettes gourmandes.

L’Art du pâté en croûte – 32,99 euros.

Disponible en librairie.