Haute-Savoie : Baikowski affiche une croissance de 4,1 % de son chiffre d'affaires

La société haut-savoyarde Baikowski connait une progression de 4,1 % de son chiffre d’affaires sur le premier semestre de l’année 2026.

Située à Poisy, en Haute-Savoie, la société Baikowski, spécialisée dans la fabrication de minéraux industriels de spécialité, connait une nette augmentation de son chiffre d’affaires. Le premier semestre de l’année 2026 est en hausse de 4,1 %, soit un montant de 27,8 millions d’euros, contre 26,7 millions d’euros à la même période de l’année précédente. Les fabrications de Baikowski sont utilisées en électronique, automobile, énergie verte, aéronautique, défense et médical, cette hausse "confirme la bonne dynamique de ses activités sur ses principaux marchés", indique Baikowski.

Le premier semestre 2026 est marqué par une forte croissance en Asie et dans les autres régions du monde, hors Europe et Amérique, avec une hausse de 66 %, contre 53 % en 2025.

En Amérique, la société constate une légère décroissance, passant de 29 % l’année précédente à 19 % au premier semestre de 2026. La zone européenne connait également une légère baisse de 3 %, et la France se maintient avec une augmentation de 4 %, équivalente au premier semestre de 2025.

Une hausse du chiffre d’affaires malgré certains marchés défavorables

"Malgré un environnement macroéconomique mondial marqué par des incertitudes, Baikowski a enregistré une croissance solide de son activité, soutenue par la montée en puissance de nouvelles applications industrielles à forte valeur ajoutée et la diversification de ses débouchés", indique l’entreprise haut-savoyarde.

Du côté de l’électronique, l’activité progresse, le marché mondial des semi-conducteurs dynamise l’activité et la nouvelle génération d’alumine conçue pour les applications électroniques, continue de se développer avec succès. Côté automobile, l’activité est moins concluante que lors du premier semestre de l’année 2025. Une meilleure cadence des livraisons est attendue pour la suite de l’année.

Baikowski a annoncé poursuivre dans "une trajectoire de croissance rentable, soutenue par l'élargissement progressif de ses marchés adressables et son positionnement sur des applications à forte valeur ajoutée".

À lire aussi : Économie : l'Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région française la plus attractive selon ce baromètre