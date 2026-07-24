Le Lyon Braderie Festival de retour en Presqu'île du 9 au 11 octobre

Pendant trois jours, la Presqu'île accueillera la cinquième édition du Lyon Braderie Festival, mêlant bonnes affaires, gastronomie, créations locales et animations.

Le Lyon Braderie Festival reviendra du 9 au 11 octobre pour une cinquième édition qui transformera la Presqu'île en vaste festival du commerce à ciel ouvert. Organisé par My Presqu'île, l'événement réunira plusieurs centaines de commerçants, créateurs, artisans et restaurateurs.

Parmi les temps forts, la place des Jacobins accueillera un pôle dédié aux créateurs et au végétal, tandis que la place de la République se transformera en village gourmand avec une vingtaine de stands de restauration.

À Confluence, la braderie fera la part belle à la seconde main, avec vide-dressings, friperies, créateurs et ateliers de réparation de vélos. Deux nouveaux espaces, place Louis-Pradel et place des Terreaux, compléteront la programmation, qui sera dévoilée dans les prochaines semaines.