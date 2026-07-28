Rhône : le nombre d’inscrits à France Travail en légère augmentation au 2e trimestre

Le nombre de personnes inscrites à France Travail, qui ne sont ni en attente d’orientation ni en parcours social, s’établit à 183 820 personnes (catégorie A, B, C, D et E) au deuxième trimestre de 2026 dans le Rhône.

Les chiffres sont en légère augmentation. L’État a en effet dévoilé le nombre de personnes inscrites à France Travail, qui ne sont ni en attente d’orientation ni en parcours social, pour le deuxième trimestre de 2026. Il s’établit ainsi à 183 820 personnes (catégories A, B, C, D et E), contre 180 900 au premier trimestre. Dans les deux catégories créées en janvier 2025, 11 626 personnes sont inscrites en parcours social (catégorie F, donnée brute non corrigée des variations saisonnières et des jours ouvrables) et 12 803 personnes sont en attente d’une orientation par le service public de l’emploi (catégorie G). Au premier trimestre, ces chiffres s’établissaient respectivement à 6 864 et à 20 366.

Parmi les autres données communiquées ce mardi, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits a France Travail et tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) est de 162 000 personnes. Parmi eux, 93 090 sont sans emploi (catégorie A) et 69 110 exercent une activité réduite (catégories B et C).

En Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre moyen de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d’orientation ni en parcours social croit de 1 % (+7 430 personnes). Pour les catégories A, B et C, il croit de 1 % également (+6 450 personnes).

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