GrandLyon Habitat fait une découverte patrimoniale rare lors de travaux sur le quai Arloing

Une façade en pierre de taille Villebois a été découverte sur le chantier actuellement en cours aux 39 et 40 quai Arloing, dans le 9e arrondissement de Lyon. Crédit : GrandLyon Habitat

Une façade en pierre de taille Villebois a été découverte sur le chantier actuellement en cours aux 39 et 40 quai Arloing, dans le 9e arrondissement de Lyon.

Dans le cadre des travaux de restauration des façades de la future résidence Jeanne Barret, située dans le 9e arrondissement de Lyon, les équipes de GrandLyon Habitat ont fait une incroyable découverte sur l'immeuble du 19e siècle situé au 39 quai Arloing : une façade constituée de blocs de pierre de Villebois pouvant atteindre près de deux mètres de haut.

En concertation avec l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine du Rhône (UDAP), GrandLyon Habitat a fait le choix de conserver la pierre apparente. Elle a fait l’objet "d'un nettoyage et d'une restauration minutieuse, afin de mettre en valeur les pierres, les corniches et les éléments architecturaux d’origine", précise le bailleur dans un communiqué ce mardi. Et d’ajouter : "Une protection adaptée sera ensuite appliquée selon les prescriptions validées avec l’UDAP."

Qu'est-ce que la pierre de Villebois ?

La pierre de Villebois parfois appelée "choin de Villebois" est un type de calcaire utilisé massivement dans les constructions — en particulier religieuses — dans la grande région lyonnaise jusqu'aux années 1970 et la fin de l'exploitation des carrières de Villebois dans l'Ain en France.

Le reste du chantier se poursuit

Pour ce qui concerne le reste du chantier, d’importants travaux de consolidation de la structure vont être réalisés, après que des études ont révélé des mouvements anciens du bâtiment. Un dispositif de renforcement a d’ores et déjà été mis en place.

Les bâtiments ont par ailleurs été entièrement vidés après une phase de curage complète afin de reprendre les structures, créer de nouveaux plateaux, installer les réseaux techniques et adapter les espaces aux usages actuels. Des opérations sont actuellement menées sur les cloisonnements, les réseaux et les futurs aménagements intérieurs. La création d’un ascenseur extérieur et l’aménagement d’un jardin sont également prévus.

25 logements sociaux étudiants de 20 à 30 m2, dont trois accessibles aux personnes à mobilité réduite, seront disponibles à horizon 2027.

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