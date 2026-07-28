Selon EasyJet, les Lyonnais plébiscitent Palma de Majorque pour le week-end de l'Assomption

Palma de Majorque est l'une des destinations les plus réservées par les Lyonnais pour le week-end de l'Assomption. En cause, une éclipse solaire qui aura lieu pour la prochaine fois en 2180.

Direction Palma de Majorque (Espagne) pour les Français lors du week-end de l'Assomption. C'est en tout cas ce qu'indiquent les tendances de réservations EasyJet. Une destination phare pour les voyageurs de Lyon, Nantes, Bordeaux et Nice, les lignes vers la ville espagnole étant particulièrement actives.

Et pour cause, une éclipse solaire sera visible le 12 août, faisant de Palma de Majorque le dernier point sur Terre depuis lequel ce phénomène sera visible, au moment précis où le soleil disparaîtra à l'horizon. Un spectacle inédit depuis 1905 qui ne se reproduira pas avant... 2180.

Pour les voyageurs lyonnais, jusqu'à deux vols ont lieu quotidiennement entre l'aéroport Saint-Exupéry et Palma de Majorque. Comptez au minimum 40 euros pour un aller simple.

Lire aussi : À Lyon, une spectaculaire éclipse solaire partielle sera visible le 12 août



