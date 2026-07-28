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Police. Image d’illustration

Rhône : un homme découvert nu et blessé par balle dans le Beaujolais

  • par LR

    • Dans la nuit de lundi à mardi, un homme d’une vingtaine d’années a été découvert nu et blessé par balle dans un corps de ferme du Beaujolais. Il assure avoir été enlevé et séquestré par trois hommes.

    Lundi 27 juillet, peu avant minuit, un homme a été découvert nu et blessé par balle par deux habitants d’un corps de ferme situé à Saint-Georges-de-Reneins, révèlent nos confrères du Progrès. Ils auraient été alertés par des cris, avant de trouver l’homme, visiblement en état de choc.

    L’homme d’environ 25 ans confiera aux policiers avoir été enlevé et séquestré par trois hommes pendant plusieurs heures avant de pouvoir prendre la fuite. Ils lui auraient enlevé ses vêtements et donné des coups de crosse. Son visage était effectivement tuméfié. Toujours selon Le Progrès, l’homme a été blessé par arme à feu à la jambe droite, mais le calibre utilisé n’a pas encore été identifié.

    La victime a été transportée au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, tandis qu’une enquête pour enlèvement, séquestration et violence avec arme a été ouverte. Le jeune homme n’est pas inconnu des services de police, mais le lien avec le trafic de drogue n’est pas privilégié à ce stade.

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