Canicule : la vigilance orange activée dans le Rhône et neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes dès demain

Météo France place dès demain, mercredi 29 juillet, le Rhône et neuf autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule.

Le mercure grimpe progressivement et devrait atteindre les 40 degrés en milieu de semaine à Lyon. Dans son bulletin de 16 heures, Météo France annonce activer la vigilance orange pour canicule dès demain, 12 heures, dans dix départements d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Cela concernera le Rhône, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, le Haute-Loire, la Loire et le Puy-de-Dôme. Pour l’heure, l’Allier et le Cantal sont maintenus en vigilance jaune.

La préfecture du Rhône active son dispositif de protection

Pour rappel, la préfecture du Rhône a réquisitionné deux gymnases de Lyon et Villeurbanne afin d'héberger les personnes vulnérables durant cette période de fortes chaleurs. Ils fonctionneront de 16 heures à 10 heures le lendemain et uniquement sur orientation du 115.