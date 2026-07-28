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Photo d’illustration. (Photo de SEBASTIEN BOZON / AFP)

Canicule : la vigilance orange activée dans le Rhône et neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes dès demain

  • par C.M.

    • Météo France place dès demain, mercredi 29 juillet, le Rhône et neuf autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange canicule.

    Le mercure grimpe progressivement et devrait atteindre les 40 degrés en milieu de semaine à Lyon. Dans son bulletin de 16 heures, Météo France annonce activer la vigilance orange pour canicule dès demain, 12 heures, dans dix départements d’Auvergne-Rhône-Alpes.

    Cela concernera le Rhône, l’Ain, la Savoie, la Haute-Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche, le Haute-Loire, la Loire et le Puy-de-Dôme. Pour l’heure, l’Allier et le Cantal sont maintenus en vigilance jaune.

    La préfecture du Rhône active son dispositif de protection

    Pour rappel, la préfecture du Rhône a réquisitionné deux gymnases de Lyon et Villeurbanne afin d'héberger les personnes vulnérables durant cette période de fortes chaleurs. Ils fonctionneront de 16 heures à 10 heures le lendemain et uniquement sur orientation du 115.

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