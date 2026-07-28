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Foodtruck. Crédit : Ville de Lyon

Lyon : un appel à candidatures lancé pour installer deux foodtrucks place Ambroise Courtois

  • par LR

    • À l’occasion de la Fête des animaux qui se tiendra le 18 octobre prochain, la Ville de Lyon lance un appel à candidatures pour installer deux foodtrucks place Ambroise Courtois (8e arr.).

    La Ville de Lyon lance ce mardi un appel à candidatures afin d’installer deux foodbikes ou foodtrucks sur la place Ambroise Courtois, dans le 8e arrondissement, à l’occasion de la Fête des animaux qui se déroulera le 18 octobre prochain.

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    Les offres écoresponsables privilégiées

    Pour candidater, les produits autorisés à la vente devront être végétariens ou végans. L’alcool n’est pas autorisé. Une carte "créative, saine, respectueuse de la saisonnalité, privilégiant les circuits courts, la traçabilité des produits et la filière biologique" sera valorisée, précise encore la municipalité. Le prestataire devra par ailleurs limiter les emballages, proposer des contenants favorisant le recyclage ou le compostage, et obligatoirement trier ses déchets. L’offre doit également être abordable pour le public, afin que le plus grand nombre puisse en profiter.

    Les offres seront jugées sur 100 points en fonction de critères précis : l’expérience du candidat dans l’activité proposée (notation sur 20 points), le projet proposé (notation sur 40 points) et l’appréciation de la démarche écoresponsable de l’activité (40 points). "La Ville de Lyon se réserve la possibilité de négocier avec les candidats ayant déposé une offre recevable dans le but d’améliorer l’offre de services aux visiteurs et d’améliorer l’intégration des modalités d’exercice de l’activité telles que proposées par chaque candidat", indique-t-elle encore.

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    Jusqu’au 20 septembre pour candidater

    Dans leur dossier, les candidats devront inclure une note de présentation les concernant (description du parcours professionnel), ainsi qu’une note de présentation générale du projet (photo du foodbike/foodtruck, photos des matériels utilisés, qualité des produits, etc.). Le dossier complet doit être adressé par mail (cabinetdumaire3e@mairie-lyon.fr). La date limite de dépôt des dossiers est fixée au dimanche 20 septembre.

    Toutes les informations complémentaires sont à retrouver sur le site de la Ville de Lyon.

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