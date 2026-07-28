Rhône : le nombre de feux de végétation a augmenté de 43 % en 2026

Le Rhône connaît une saison des feux de végétation particulièrement précoce et intense. Le SDMIS signale une hausse de ces derniers ainsi que du nombre d'hectares brûlés.

Alors que les incendies continuent de se propager en Gironde, dans le Var, ou encore dans les Landes, les feux de végétation semblent n'épargner aucun territoire. Dans le Rhône, le SDMIS a enregistré 606 feux de végétation au 15 juillet 2026, contre 424 sur l'ensemble de la saison 2025, soit une augmentation de 43 % en un an. Des chiffres qui inquiètent, alors que Lyon et le département du Rhône devraient subir un nouvel épisode de canicule, le quatrième depuis la fin du mois de mai.

A noter que le service d'incendie enregistre également une progression alarmante du nombre d'hectares brûlés. Concrètement, ces incendies ont déjà parcouru 224 hectares, contre 30 hectares sur l'ensemble de la saison 2025, ce qui correspond à une progression de près de... 650 % des surfaces brûlées. "Plusieurs communes ont été particulièrement touchées, notamment Rontalon, Vaugneray, Échalas, Mions et Deux-Grosnes, illustrant l'intensité et la précocité de cette saison des feux de végétation", précise le bulletin d'information du SDMIS.

En parallèle, le service, qui couvre la Métropole de Lyon et le département du Rhône, a envoyé 171 sapeurs pompiers dans dix départements pour prêter main-forte dans les zones touchées par les incendies.

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