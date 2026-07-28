French Tech Alpes lance son programme d’accompagnement La Prépa destiné aux entrepreuneurs loin du milieu de la start-up (Crédit : DR)

La Prépa est un incubateur gratuit de trois mois destiné aux futurs entrepreneurs novices du milieu de la start-up.

En Isère, la société coopérative d’intérêt collectif French Tech Alpes, antenne régionale basée à Grenoble de l’association française French Tech signe le retour du programme d’accompagnement La Prépa. Destiné aux entrepreneurs issus de milieux sous-représentés dans l’écosystème start-up, cet incubateur gratuit d’une durée de trois mois permet de fleurir la graine d’une idée innovante en projet d’entreprise tangible et durable.

French Tech réunit dix-sept capitales réparties sur tout le territoire national. Rayonnant dans la région alpine, French Tech Alpes défend et soutient des projets éthiques qui "participent à l’accélération de la transition vers une société durable et responsable."

Ouvrir l'entrepreneuriat avec La Prépa

Le cœur battant du projet est de rendre accessible à “tous les talents” le milieu de l’entrepreneuriat. C’est pour cette raison que les critères d’éligibilité pour candidater reposent sur des éléments pensés de sorte à inclure les publics prioritaires.

Organisé du 9 octobre au 18 décembre 2026 sur les cinq territoires du sillon alpin, Annecy, Chambéry, Grenoble, Genevois Français et Valences-Romans, l’incubateur accompagne les inscrits autour d’ateliers sur plusieurs thématiques : le business plan, l’IA, le financement du démarrage, mais aussi grâce à minimum quatre rendez-vous de mentorat individuel pour cibler les besoins de chaque projet. Pour clôturer ces semaines d’apprentissage, les entrepreneurs participeront à un concours de pitchs avec à la clé trois dotations de 500€.

La Prépa aide à l’élaboration d’une première version de modèle économique grâce à l’expertise des référents de French Tech Alpes. Mais ce n’est pas tout, en plus de participer au développement des compétences, le programme d’accompagnement rend possible le réseautage local avec d’autres futurs startuppeurs.

Pour pouvoir envoyer son dossier où seule une idée suffit, il faut justifier d’au moins un de ces critères :

être bénéficiaire des minimas sociaux (RSA, RSJ, AAH, RQTH, ASS…)

être étudiant boursier ou ancien boursier de moins d’un an

résider dans un quartier prioritaire de la ville (QPV)

résider dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) : plus de 17 000 communes sont concernées et treize départements intégralement zonés

résider dans un quartier de veille active (QVA) : critère uniquement valable pour les résidents des Outre-mers

être une personne placée sous protection de l’État (pupille de l’État, réfugiés et apatrides)

avoir plus de 50 ans

Les candidats ont jusqu’au 30 septembre 2026 pour fournir un dossier à French Tech Alpes ici.