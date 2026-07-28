Actualité
French Tech Alpes lance son programme d’accompagnement La Prépa destiné aux entrepreuneurs loin du milieu de la start-up (Crédit : DR)

French Tech Alpes lance son mentorat pour les entrepreneurs des publics prioritaires

  • par Meline Vert

    • La Prépa est un incubateur gratuit de trois mois destiné aux futurs entrepreneurs novices du milieu de la start-up.

    En Isère, la société coopérative d’intérêt collectif French Tech Alpes, antenne régionale basée à Grenoble de l’association française French Tech signe le retour du programme d’accompagnement La Prépa. Destiné aux entrepreneurs issus de milieux sous-représentés dans l’écosystème start-up, cet incubateur gratuit d’une durée de trois mois permet de fleurir la graine d’une idée innovante en projet d’entreprise tangible et durable. 

    French Tech réunit dix-sept capitales réparties sur tout le territoire national. Rayonnant dans la région alpine, French Tech Alpes défend et soutient des projets éthiques qui "participent à l’accélération de la transition vers une société durable et responsable."

    Ouvrir l'entrepreneuriat avec La Prépa

    Le cœur battant du projet est de rendre accessible à “tous les talents” le milieu de l’entrepreneuriat. C’est pour cette raison que les critères d’éligibilité pour candidater reposent sur des éléments pensés de sorte à inclure les publics prioritaires. 

    Organisé du 9 octobre au 18 décembre 2026 sur les cinq territoires du sillon alpin, Annecy, Chambéry, Grenoble, Genevois Français et Valences-Romans, l’incubateur accompagne les inscrits autour d’ateliers sur plusieurs thématiques : le business plan, l’IA, le financement du démarrage, mais aussi grâce à minimum quatre rendez-vous de mentorat individuel pour cibler les besoins de chaque projet. Pour clôturer ces semaines d’apprentissage, les entrepreneurs participeront à un concours de pitchs avec à la clé trois dotations de 500€.

    La Prépa aide à l’élaboration d’une première version de modèle économique grâce à l’expertise des référents de French Tech Alpes. Mais ce n’est pas tout, en plus de participer au développement des compétences, le programme d’accompagnement rend possible le réseautage local avec d’autres futurs startuppeurs. 

    Pour pouvoir envoyer son dossier où seule une idée suffit, il faut justifier d’au moins un de ces critères : 

    • être bénéficiaire des minimas sociaux (RSA, RSJ, AAH, RQTH, ASS…) 
    • être étudiant boursier ou ancien boursier de moins d’un an 
    • résider dans un quartier prioritaire de la ville (QPV)
    • résider dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) : plus de 17 000 communes sont concernées et treize départements intégralement zonés
    • résider dans un quartier de veille active (QVA) : critère uniquement valable pour les résidents des Outre-mers
    • être une personne placée sous protection de l’État (pupille de l’État, réfugiés et apatrides) 
    • avoir plus de 50 ans

    Les candidats ont jusqu’au 30 septembre 2026 pour fournir un dossier à French Tech Alpes ici

    à lire également
    Rhône : le nombre de feux de végétation a augmenté de 43 % en 2026

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rhône : le nombre de feux de végétation a augmenté de 43 % en 2026 17:45
    La limitation de vitesse passera à 90 km/h sur les routes départementales en Isère à partir de 2027. ©Département de l'Isère
    Le Département de l'Isère rétablit la limitation à 90 km/h sur ses routes départementales 17:22
    French Tech Alpes lance son mentorat pour les entrepreneurs des publics prioritaires 17:15
    Canicule : la vigilance orange activée dans le Rhône et neuf départements d’Auvergne-Rhône-Alpes dès demain 16:47
    Isère : bioMérieux parie 250 millions d'euros sur la souveraineté sanitaire en plein creux épidémique 16:31
    d'heure en heure
    Rhône : un homme découvert nu et blessé par balle dans le Beaujolais 15:55
    easy jet aéroport de lyon
    Selon EasyJet, les Lyonnais plébiscitent Palma de Majorque pour le week-end de l'Assomption 15:21
    17 000 m² supplémentaires : le plus grand data-center de la Métropole de Lyon veut doubler sa superficie 14:44
    À la gare de Lyon-Part-Dieu, la rénovation du parking Villette P2 lancée le 17 août 14:00
    Yvan Attal recherche des figurants à Lyon pour son dernier film 13:22
    L'OL joue gros sur tous les tableaux en ce dimanche 5 avril.
    Coupe d'Europe, Ligue 1 : Quel calendrier pour l'Olympique lyonnais en 2026-2027 ? 12:45
    Vigilance canicule : la préfecture du Rhône ouvre deux gymnases pour les personnes vulnérables 12:12
    Feux de forêt : 171 pompiers du Rhône engagés dans dix départements depuis le 22 juin 11:54
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut