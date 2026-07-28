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La passerelle de la Porte des Alpes est en train d’être démolie @RB

"Les premières alertes ont été données il y a deux ans et demi": à Saint-Priest, la passerelle Porte des Alpes en train d'être démolie

  • par Romain Balme

    • Fermée depuis le 20 juillet, la passerelle de la Porte des Alpes, à Saint-Priest, est en cours de démolition en raison de sa fragilité structurelle. Les services de la Métropole de Lyon prévoient de la remplacer par un nouvel ouvrage métallique.

    C’est terminé pour la passerelle de la Porte des Alpes, à Saint-Priest. Fermée aux piétons, aux cavaliers et aux cyclistes depuis le 20 juillet, cette dernière, qui permettait de lier la Forêt de Feuilly au campus de l’Université Lumière Lyon 2 et au parc de Parilly, à Bron, est en train d'être entièrement démolie. En cause, la fragilité de l’ouvrage, construit en 2003, qui présente une structure très endommagée notamment au niveau des arches qui soutiennent la passerelle.

    Une situation qui entraîne des risques importants pour les usagers qui l’empruntent et les 22 500 automobilistes qui circulent quotidiennement sur le boulevard de la Porte des Alpes, en dessous.

    Le plancher de la passerelle va être démolie dans les prochains jours @RB

    Lire aussi : Saint-Priest : la passerelle Porte des Alpes définitivement fermée, l’ouvrage va être détruit

    "L'eau s'infiltrait dans les fissures"

    Les travaux, commencés ce lundi 27 juillet, devraient se terminer le 21 août. "La réouverture du boulevard est toutefois prévue pour vendredi", avance Bérangère Pisier, responsable du service ouvrages d’Art à la Métropole de Lyon. Néanmoins, des coupures régulières de la circulation sont prévues. Ce lundi, la dizaine d'ouvriers présente sur le chantier a enlevé les arches. Entre ce mardi après-midi et le lendemain, c'est au tour des trois parties du tablier d'être retirées. "Ce n'était pas une bonne idée de suspendre la passerelle à ces arches en bois. Ce matériau ne supporte pas l'humidité. On s'est aperçu que lors de grandes pluies, l'eau s'infiltrait dans les fissures", ajoute Bérangère Pisier.

    Cette dernière affirme également que "les premières alertes ont été données il y a deux ans et demi" sur la fragilité de l'ouvrage. Des étaiements ont alors été disposés pour soutenir l'édifice. Pendant ce printemps, des signalements ont été effectués car ceux-ci bougeaient. Une "décision d'urgence" a alors été prise pour des raisons de sécurité, la démolition, même si au départ, l'enjeu était surtout de remplacer les arches pour mettre du métal. "Le bureau d'études nous a dit que c'était trop compliqué" évoque Bérengère Pisier.

    Un budget d'environ 400 000 euros pour la démolition

    Pour démolir cette passerelle, un budget d'environ 400 000 euros a été mobilisé explique la responsable du service ouvrages d'Art. Pendant quelques temps, les piétons, cyclistes et cavaliers qui circulaient sur l'édifice devront emprunter une déviation. La Métropole a prévu d'installer une nouvelle passerelle, "en métal, avec un plancher plus épais", ambitionne Bérengère Pisier. La responsable souhaite repenser son architecture, "peut-être moins large, sans arches. La passerelle était surdimensionnée". "Sur ce type d'édifice, on est à environ 10 000 euros du mètre carré. Toute économie est bonne à prendre", justifie-t-elle.

    Pour la nouvelle passerelle, Bérengère Pisier estime son installation à horizon 2028. L'objectif pour son service est maintenant de finir les études en fin d'année pour ensuite engager un appel d'offres. Budget estimé pour ce nouvel édifice : deux millions d'euros.

    Le calendrier des travaux :

    - Le 20 juillet : passerelle définitivement fermée et mise en place des déviations ;
    - Du 20 au 24 juillet : coupure partielle d’une voie de circulation du BUE sur la partie entre l’allée des Parcs et la rue du Dauphiné ;
    - Du 27 au 31 juillet : fermeture totale du BUE sur ce tronçon ;
    - Du 3 au 14 août : coupure partielle d’une voie de circulation du BUE sur ce même tronçon ;
    - Du 17 au 21 août : repli du chantier.

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